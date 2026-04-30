Associação Sementes do Futuro vive nova fase, acumula títulos e amplia projeto social

Poços de Caldas (MG) – A Associação Sementes do Futuro atravessa um momento de renovação e fortalecimento institucional. Sob a presidência de Pedro Henrique Ferreira Fiorderize, a entidade inicia um novo ciclo marcado por organização, crescimento esportivo e ampliação do atendimento gratuito a crianças e adolescentes do município.

Com o registro anual já regularizado e as atividades em pleno funcionamento, a associação comemora resultados expressivos dentro e fora de campo. Somente entre janeiro e abril deste ano, o projeto já conquistou 33 títulos em competições, reafirmando sua tradição na formação esportiva e no desenvolvimento de jovens talentos.

A presença do presidente no dia a dia do projeto também tem sido um diferencial. Durante visita aos treinamentos, Pedro Henrique Ferreira Fiorderize destacou a importância da retomada e do fortalecimento da associação: “É gratificante ver o projeto funcionando novamente com força, atendendo tantas crianças e jovens de forma gratuita. Nosso objetivo é ampliar ainda mais esse trabalho, buscar parcerias e garantir que a Sementes do Futuro continue sendo referência na formação esportiva e social em Poços de Caldas.”

Atualmente, os treinos são realizados gratuitamente às terças e quintas-feiras, no campo do Bandolão, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. No período da manhã, das 8h às 11h, participam crianças de 8 a 12 anos. Já à tarde, das 14h às 17h, as atividades são voltadas para jovens de 13 a 18 anos. A iniciativa garante acesso ao esporte e à formação cidadã para dezenas de participantes.

Outro diferencial da Associação Sementes do Futuro é a manutenção de categorias mais avançadas, como o sub-17 e o sub-20, o que amplia as oportunidades para atletas que desejam seguir carreira no futebol ou disputar competições amadoras. O projeto representa Poços de Caldas em torneios da LIDARP e em diversos eventos esportivos regionais.

Fundada em 2006, a associação se aproxima de um marco importante: em 20 de setembro, completa 20 anos de existência. Ao longo dessas duas décadas, o projeto consolidou-se como uma das escolinhas mais tradicionais da cidade, superando desafios e mantendo sua missão de transformação social por meio do esporte.

A trajetória também é marcada pela formação de atletas que alcançaram clubes de destaque no cenário nacional e internacional. Entre os nomes citados estão jogadores com passagens por grandes equipes do futebol brasileiro e até do exterior. Além disso, diversos jovens seguem sendo monitorados por clubes e categorias de base em diferentes regiões do país.

No entanto, segundo o presidente, o principal objetivo da associação vai além da formação de atletas profissionais. O foco está na construção de cidadãos. Ex-alunos hoje atuam como professores, educadores físicos, gestores e profissionais em diversas áreas, evidenciando o impacto social duradouro do projeto.

A manutenção das atividades conta com o apoio de parceiros importantes, como a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, e o Grupo Curimbaba, fundamentais para a continuidade e expansão da iniciativa.