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Foto: Ilustração

Receita Sem Dúvida esclarece os serviços e atividades da Receita Federal

Data da Publicação:

30/04/2026

Poços de Caldas, MG – A proposta dessa coluna é esclarecer as principais dúvidas da população sobre os serviços e atividades da Receita Federal. A Receita Federal do Brasil promove a conscientização da importância socioeconômica dos tributos para a sociedade como um todo. Para mais informações procure nossos canais de atendimento.

ASSUNTO – DIRPF (2ª parte)

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS – IMPOSTO DE RENDA 2026

 

  1. Quais tipos de declaração existem?

Declaração de Ajuste Anual – modelo completo e modelo simplificado

Declaração de Espólio (falecido)

Declaração de Saída Definitiva do País

 

  1. Como posso fazer a declaração?

Você pode escolher entre:

Programa no computador

Declaração online (gov.br nível prata ou ouro)

Aplicativo da Receita Federal (celular/tablet)

 

  1. Qual o prazo para entrega da declaração em 2026?

Até 29 de maio de 2026 (último dia útil de maio).

 

  1. O que acontece se entregar fora do prazo?

Será cobrada Multa por Atraso na Entrega da Declaração (MAED).

 

  1. Quem exerce atividade rural precisa declarar?

Sim, se ultrapassar o limite de receita ou quiser compensar prejuízos.

 

  1. Quem possui bens acima de R$ 800 mil deve declarar?

Sim, mesmo sem renda elevada.

 

  1. Rendimentos no exterior precisam ser declarados?

Sim, inclusive aplicações financeiras e lucros de entidades estrangeiras.

 

  1. Quem deve declarar em caso de falecimento?

O responsável pelo inventário, após a partilha dos bens.

 

  1. Quem virou residente no Brasil em 2025 deve declarar?

Sim, se estava nessa condição em 31 de dezembro.

 

  1. Onde tirar dúvidas sobre o Imposto de Renda?

Pelo canal Fale Conosco da Receita Federal ou pelos canais digitais.

 

A proposta dessa coluna é esclarecer as principais dúvidas da população sobre os serviços e atividades da Receita Federal

Para maiores informações procure nossos canais de atendimento

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/chat

A Receita Federal do Brasil promove a conscientização da importância socioeconômica dos tributos para a sociedade como um todo

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