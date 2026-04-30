Projetos de cricket reúnem mais de 400 crianças em competição entre projetos

Poços de Caldas (MG) – O cricket segue ganhando força como ferramenta de inclusão e formação social no município. Na manhã desta quarta-feira, 29, cerca de 430 crianças participaram da segunda edição do campeonato interno entre projetos vinculados ao Cricket Brasil, em parceria com a Prefeitura através do patrocínio direto.

A atividade foi realizada simultaneamente em dois núcleos: no Parque Municipal Antônio Molinari e no Parque Ecológico, reunindo alunos atendidos pelos projetos no período da manhã. As disputas tiveram início às 8h30 e se estenderam até por volta das 11h, com média de mais de 200 participantes em cada local.

De acordo com o professor Alexandre Felippe, vice-presidente do Cricket Brasil, o evento integra uma série de competições internas que visam ampliar a vivência esportiva dos alunos. “Esse é o segundo campeonato entre projetos da temporada. Já realizamos a primeira edição com a turma da tarde e agora com os alunos do período da manhã. Foi uma manhã muito bonita, com a molecada se divertindo e participando ativamente”, destacou.

Durante o evento, os jovens foram divididos em grupos para a realização das partidas, promovendo integração e espírito esportivo. Ao final, todos os participantes receberam medalhas, em uma iniciativa que valoriza o incentivo à prática esportiva acima da competitividade.

Segundo Alexandre Felippe, mais do que o resultado das partidas, o principal objetivo é proporcionar experiências que contribuam para o desenvolvimento social das crianças. “O mais importante é a vivência, a experiência que essa molecada tem, a conexão, os relacionamentos, a amizade e o respeito. São valores que a gente preza muito dentro do cricket”, ressaltou.

A iniciativa faz parte de um calendário mais amplo, que ainda contará com outras etapas ao longo do ano. Pelo menos mais dois campeonatos já estão previstos para o segundo semestre, ampliando o alcance do projeto e consolidando Poços de Caldas como um dos principais polos do cricket no Brasil.