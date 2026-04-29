Produção industrial cresce em Minas

Belo Horizonte, MG – O ano de 2026 não está sendo fácil para o industrial mineiro. Com cenário internacional instável e economia incerta, o empresário do Estado segue com pouca segurança para investir, apesar de a atividade industrial ter registrado uma recuperação em março de 2026. De acordo com a Sondagem Industrial da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), o índice de evolução da produção industrial atingiu 54,6 pontos, acima da linha de 50 pontos, que indica crescimento, refletindo principalmente a normalização da atividade após um período marcado por menor demanda, férias coletivas e Carnaval. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/producao-industrial-cresce-em-marco-mas-confianca-segue-baixa-em-minas-gerais/

Três Marias atinge capacidade máxima

A Represa de Três Marias, um dos maiores reservatórios do país, voltou a ser destaque nacional ao atingir e superar 100% de sua capacidade útil em abril de 2026. Localizada no leito do Rio São Francisco, a represa reafirma sua importância estratégica para o Brasil — e, ao mesmo tempo, impulsiona o turismo e o desenvolvimento regional. Administrada pela Cemig, a barragem opera com segurança mesmo com o alto volume de água, sem necessidade de abertura de comportas. No dia 16 de abril, o reservatório alcançou 102,34% da capacidade útil. (Portal RádiTV 87)

https://radiotv87.com.br/noticia/6

Australiana adquire projeto de terras raras

A Power Minerals, empresa listada na bolsa da Austrália, concluiu a aquisição da Mineração Terras Raras S.A. (MTR), que detém o depósito de terras raras Morro do Ferro, localizado no Complexo de Poços de Caldas. O valor total da aquisição é de 22,5 milhões de dólares australianos (aproximadamente US$ 16 milhões). O pagamento será feito em duas modalidades: 12 milhões de dólares australianos em dinheiro, a serem saldados em cinco anos, e 10,5 milhões de dólares australianos em ações da Power Minerals, que não poderão ser negociadas pelo prazo de 12 meses. Além disso, a empresa pagará um royalty de 2,5% sobre o valor da produção caso a mina entre em operação. (Poços Já)

https://pocosja.com.br/noticia/economia/2026/04/28/mais-uma-empresa-australiana-adquire-projeto-de-terras-raras-em-pocos-de-caldas-investimento-de-us-16-milhoes/

Timóteo regulariza escrituras

Timóteo deu início, nesta terça-feira (28), às comemorações pelos seus 62 anos com uma programação especial na Praça 29 de Abril, marcada por momentos de forte significado social e apresentações culturais que emocionaram o público. A abertura contou com a presença do prefeito Capitão Vitor Vicente do Prado e do vice-prefeito Marcelo Martins, e teve como principal destaque a entrega de escrituras a famílias do município. A ação, realizada por meio do programa “A Casa é Sua – Minas Reurb”, com cerca de 300 escrituras previstas, o programa contempla famílias de bairros como Bela Vista, Nova Esperança e Novo Tempo, promovendo cidadania e valorização dos imóveis. (BairrosNet)

https://www.jornalbairrosnet.com.br/2026/destaques/62-anos-timoteo-inicia-comemoracoes-com-escrituras-para-familias-shows-e-volta-da-banda-tcharas/

Araxá recebe vestido de Dona Beja

O Museu Histórico de Araxá – Dona Beja passou a contar com uma nova peça em seu acervo: o vestido usado pela atriz Grazi Massafera na novela Dona Beja (2026), da HBO. O figurino foi usado por Grazi no primeiro capítulo da novela, em uma cena que retrata o noivado entre Dona Beja e Antônio Sampaio. A peça chegou a Araxá por intermédio do autor da produção, Daniel Berlinsky, com apoio dos figurinistas Beth Filipecki e Renaldo Machado, responsáveis pela criação do traje e pela parceria que viabilizou a doação. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/araxa-recebe-vestido-de-dona-beja-usado-por-grazi-massafera-em-novela-da-hbo

Arcos supera meta de alfabetização

Após receber o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Arcos alcançou mais um importante marco na área da educação ao superar a meta estabelecida para o Índice de Criança Alfabetizada (ICA) em 2025. Com a meta fixada em 79,17%, a rede municipal ultrapassou o objetivo estipulado, alcançando 88,92%. O resultado também supera a média nacional, que é de 64%, e representa o percentual de crianças que conseguem ler e escrever adequadamente ao final do 2º ano — uma das etapas mais importantes da formação escolar. (Correio Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/arcos-supera-meta-de-alfabetizacao-e-ultrapassa-media-nacional

Foto: CNI/Miguel Ângelo/DC

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