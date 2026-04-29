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Foto: Agência Minas/Divulgação

Cafeicultura, gastronomia e turismo são destaques na 4ª edição do Andradas Café Festival

Data da Publicação:

29/04/2026

Andradas, MG – Com foco na geração de negócios e no fortalecimento da cafeicultura do Sul de Minas, o Sebrae Minas apoia a 4ª edição do Andradas Café Festival, que será realizada de 1º a 3 de maio, no Pavilhão do Vinho, em Andradas. Com o tema “Café, Turismo e Gastronomia”, o evento vai reunir produtores, compradores e especialistas em uma programação que combina oportunidades de mercado, capacitação e experiências ligadas ao café.
A entidade participa com ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios locais. Um dos destaques é a Rodada de Negócios, no dia 1º de maio, que vai conectar produtores de Andradas a compradores de diferentes regiões do país. A iniciativa integra a Agenda de Relacionamento, com o objetivo de ampliar conexões e fortalecer a presença dos cafés da região nos mercados nacional e internacional.
A programação gastronômica também conta com apoio do Sebrae Minas e busca valorizar os produtos locais e estimular a criatividade na cozinha. No sábado (2/5), será realizada uma oficina de elaboração de pratos com ingredientes regionais. No mesmo dia, o público poderá acompanhar uma cozinha show, em que um chef convidado prepara um prato com degustação.
No Espaço Sebrae, serão realizadas palestras e workshops voltados ao desenvolvimento do setor, com conteúdos práticos e alinhados às demandas do mercado. Como preparação para o festival, 20 pequenos produtores participaram de uma missão técnica e receberam consultorias individuais, com orientações para aprimorar a gestão e se preparar para negociações.
“O festival é uma oportunidade concreta de acesso a mercado e de posicionamento para os produtores locais. O Sebrae Minas atua na preparação desses empreendedores para que possam negociar melhor, agregar valor ao produto e fortalecer sua presença no setor de cafés especiais”, afirma o analista do Sebrae Minas Ivan Figueredo.

Competições do setor
As competições estão entre os principais atrativos do festival, com destaque para o Campeonato de Torra e o Cup Tasters, que evidenciam a busca pela qualidade dos cafés especiais. Em 2026, o evento também recebe a etapa regional mineira do Campeonato Brasileiro de Aeropress, método de preparo criado em 2005, conhecido pela praticidade e pela produção de um café encorpado.
Com etapas classificatórias e finais ao longo da programação, as disputas reúnem competidores de diversos estados e promovem troca de conhecimento e experiências entre os participantes.

Serviço:
4º Andradas
Café Festival
Data: 1º a 3
de maio de 2026
Horário: das 9h às 18h
Local: Pavilhão do Vinho (Rua Major Bonifácio, 25 – Centro)
Saiba mais: www.andradascafefestival.com / @andradascafefestival

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