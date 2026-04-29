Dia das Mães movimenta o comércio e exige planejamento dos pequenos negócios em Minas

Minas Gerais – Uma das datas mais relevantes para o varejo brasileiro, o Dia das Mães já mobiliza o comércio e acende o alerta para quem quer vender mais. Tradicionalmente associada ao consumo afetivo, a data tem forte impacto nas vendas de segmentos como vestuário, beleza, alimentação e presentes personalizados. E quem se antecipa consegue aproveitar melhor o potencial do período.

Para apoiar os empreendedores nesse processo, o Sebrae Minas disponibiliza o Calendário de Vendas 2026, que reúne mais de 100 datas estratégicas ao longo do ano e passa a incorporar o uso de inteligência artificial como diferencial.

A ferramenta funciona como um assistente digital que orienta o empreendedor na construção de campanhas. A partir de perguntas simples — sobre o tipo de negócio, público-alvo e objetivos —, a inteligência artificial sugere ações promocionais personalizadas, ideias de campanhas e até conteúdos prontos para redes sociais.

Na prática, isso significa transformar planejamento em execução. O empreendedor ganha agilidade para tomar decisões, reduz o tempo gasto com criação de campanhas e aumenta as chances de acertar na comunicação com o cliente.

“Para os pequenos negócios, a organização prévia permite estruturar promoções, ajustar estoque, definir estratégias de comunicação e criar ofertas mais alinhadas ao perfil do cliente. Sem esse preparo, a tendência é perder competitividade em um momento-chave do calendário comercial”, destaca o analista do Sebrae Minas Rafael Tunes.

Dicas práticas para vender mais

Para aproveitar melhor o potencial do Dia das Mães, o Sebrae Minas orienta que os empreendedores adotem ações simples, mas eficazes no dia a dia: Antecipe a divulgação: comece a comunicar as ofertas com, pelo menos, duas semanas de antecedência, criando expectativa no cliente; Aposte no apelo emocional: o Dia das Mães é uma data afetiva. Por isso, invista em mensagens que valorizem conexão, cuidado e reconhecimento; Monte kits e combos: produtos combinados aumentam o ticket médio e facilitam a decisão de compra Capriche na apresentação: embalagens diferenciadas e prontas para presente fazem diferença na escolha; Use o digital a seu favor: redes sociais e aplicativos de mensagens são canais diretos para divulgar promoções e manter relacionamento; Ofereça facilidades: opções de entrega, retirada rápida e formas de pagamento variadas ampliam as chances de conversão.

Uso de inteligência artificial avança entre pequenos negócios

O uso de tecnologia já é uma realidade crescente em Minas Gerais e diversos empreendedores já vão apostar nesse uso para potencializar as vendas para o Dia das Mães. A pesquisa “Digitalização nos Pequenos Negócios”, realizada pelo Sebrae Minas em março de 2026, aponta que a inteligência artificial vem ganhando espaço entre os pequenos negócios, principalmente como ferramenta para marketing, atendimento e gestão.

O movimento indica uma mudança no perfil do empreendedor, que passa a buscar soluções mais eficientes para competir em um mercado cada vez mais dinâmico. Ao incorporar ferramentas digitais no planejamento de vendas, como no caso do calendário com IA, os negócios ganham em produtividade, assertividade e capacidade de adaptação.

Aprendizado contínuo e gratuito

O Sebrae Play conta com diversos conteúdos gratuitos sobre formalização, gestão, marketing e muito mais para elevar o negócio a outro patamar.

A plataforma reúne cursos e séries de aprendizagem relacionados ao universo de quem deseja abrir ou expandir o negócio, em diversas temáticas, como empreendedorismo, estratégia e gestão, finanças, franquias, inovação e tecnologia, liderança e pessoas, marketing digital, MEI, startups e vendas. O aprendizado se faz em variados formatos, como vídeos, e-books, infográficos, ferramentas, além de cursos e séries de conhecimento para maratonar.

Desde que foi criado, em 2022, o Sebrae Play já possui mais de 120 mil pessoas cadastradas na plataforma, com 34 mil negócios vinculados, gerando mais de 6 milhões de visualizações e um consumo total superior a 540 mil conteúdos.