O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 01 de maio, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 16ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 24ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 74%.

Minas Gerais: A sexta-feira (1/5) deve ser de tempo estável em Minas Gerais, com céu claro a parcialmente nublado em todo o estado. A previsão é de mais um dia com características típicas de outono, grande amplitude térmica – manhãs com temperatura amena e tardes quentes – e com índices de umidade relativa do ar, nas horas mais quentes do dia, próximo a 30% na maioria das regiões mineiras.

A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 10° C e a máxima de 35° C.

