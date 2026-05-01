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Embaixadora da Austrália visita Poços de Caldas e reforça relações institucionais

Data da Publicação:

01/05/2026

Poços de CAldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas recebeu, nesta quarta-feira (29), a visita da Embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies, no gabinete do prefeito Paulo Ney. A agenda contou também com a presença de Matt Featherstone, presidente da Confederação Brasileira de Cricket (CBCR).
Durante o encontro, foram discutidas oportunidades de cooperação entre o município e a Austrália, com foco no desenvolvimento econômico, no incentivo ao esporte e no fortalecimento de parcerias institucionais.
A visita também contou com a presença da secretária de Esportes, Maria Zélia Testi Moreira, e do secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins.
Durante a visita, Sophie Davies também conheceu iniciativas ligadas ao setor de terras raras, área estratégica em desenvolvimento no município, com a instalação de empresas voltadas à exploração e tecnologia desses recursos.
O prefeito Paulo Ney destacou a importância do fortalecimento das relações internacionais e das oportunidades de cooperação. A embaixadora também ressaltou o interesse em estreitar os laços entre a Austrália e Poços de Caldas, colocando-se à disposição para fomentar parcerias e iniciativas conjuntas.

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