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Destine seu Imposto de Renda devido a projetos voltados para crianças, adolescentes e idosos

Data da Publicação:

01/05/2026

Poços de Caldas, MG – O prazo para declaração do Imposto de Renda 2026 entra no último mês e ainda dá tempo de fazer a destinação do IR devido ao Fundo da Infância e Adolescência e Fundo do Idoso, garantindo que os recursos sejam utilizados para ampliar os serviços voltados para crianças, adolescentes e pessoas idosas em Poços de Caldas.
É a campanha “Eu Sou Cidadão Solidário”, que busca apresentar e incentivar a destinação do IR, fomentando projetos sociais e estimulando a proteção de crianças, adolescentes e pessoas com mais de 60 anos no município.
A destinação é uma forma legal e segura de ajudar. É a participação cidadã em benefício de toda a sociedade, sem custo, já que o valor destinado é descontado do próprio imposto devido por pessoas físicas ou jurídicas.
“Com a destinação do Imposto de Renda, as políticas públicas do município são ampliadas, com o desenvolvimento de projetos importantes que ampliam o atendimento e melhoram a estrutura dos serviços”, destaca a secretária municipal de Assistência Social, Marcela Carvalho.

Como funciona?
Normalmente, a totalidade do Imposto Devido de cada cidadão vai para a União. Mas quem declara Imposto de Renda no modelo Completo pode escolher o destino de 6% daquela soma, direcionando-a aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente e aos Fundos dos Direitos da Pessoa Idosa no próprio município.
Você pode fazer isso na própria declaração, de forma rápida e fácil! O período de Declaração de Imposto de Renda segue até 29 de maio de 2026. Para destinar, é necessário optar pela Declaração por Deduções Legais (Declaração Completa).
O programa disponibilizado pela Receita Federal calcula o valor limite individual automaticamente depois que a declaração é preenchida com as informações de rendimentos e despesas. A possibilidade de destinação e o percentual já são definidos por lei.

Impacto social
Em 2025, as destinações do Imposto de Renda aos fundos municipais da Criança e do Adolescente e do Idoso chegaram a R$ 920.388,57, sento 49,5% para o Fundo da Criança e do Adolescente e 50,5% para o Fundo Municipal do Idoso.
Poços de Caldas garantiu a maior destinação do Sul de Minas, sendo a oitava do estado de Minas Gerais. Para este ano, as ações de mobilização prosseguem, sempre pensando em ampliar cada vez mais as destinações.

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