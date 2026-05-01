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Operação conjunta apreende veículos adulterados e materiais suspeitos

Data da Publicação:

01/05/2026

Andradas (MG) – Uma operação conjunta entre a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil de Minas Gerais resultou na apreensão de veículos adulterados e diversos materiais de origem suspeita na zona rural de Andradas, no Sul de Minas. A ação ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.
De acordo com as informações policiais, ao chegarem ao local, as equipes visualizaram dois homens, de 29 e 31 anos, que fugiram em direção a uma área de mata ao perceberem a presença dos agentes. Apesar das buscas, eles não foram localizados naquele momento.
Durante as diligências na residência, acompanhadas por uma mulher de 32 anos, os policiais encontraram três motocicletas e uma caminhonete. Uma das motos apresentava sinais de clonagem, com adulteração na placa. Após consulta aos sistemas, foi constatado que o veículo havia sido furtado no dia anterior na cidade de Mogi Guaçu.
Ainda durante a ocorrência, um terceiro homem, de 26 anos, compareceu ao local afirmando ser o proprietário da motocicleta adulterada. No entanto, ao ser questionado, apresentou informações contraditórias, sendo constatada a falsidade de sua versão.
Ele foi preso em flagrante por falsa declaração e conduzido à delegacia para as providências cabíveis. No imóvel, também foram apreendidos diversos materiais, como ferramentas, aparelhos celulares, rádios comunicadores e outros equipamentos, além de uma peça de vestuário possivelmente utilizada na prática de crimes.
Ao todo, quatro veículos foram removidos e encaminhados ao pátio credenciado. A ocorrência segue sob investigação para identificação dos envolvidos e apuração da origem dos materiais apreendidos.

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