Homem é assassinado e tem carro incendiado em Poços; Polícia Civil investiga o caso

Poços de Caldas, MG – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Regional de Poços de Caldas, informa que instaurou inquérito policial para a completa apuração do homicídio ocorrido no último dia 2 de maio, na Praça Tenente Theophilo Oliveira, bairro Jardim Aeroporto.

No curso das diligências iniciais, a vítima, de 49 anos, foi devidamente identificada. O corpo foi localizado às margens de um córrego, em área de vegetação, parcialmente encoberto, apresentando lesões provocadas por instrumento perfurocortante (arma branca).

A Perícia Oficial foi acionada e compareceu ao local, onde realizou os levantamentos preliminares.

O veículo da vítima foi localizado no bairro Cascatinha. Imagens de câmeras de segurança indicam que dois indivíduos desembarcam do automóvel portando um galão de combustível e, na sequência, ateiam fogo no veículo.

A Polícia Civil prossegue com as investigações, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os autores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento a uma ocorrência de incêndio em veículo. No local, a guarnição constatou tratar-se de um automóvel modelo Fiat Palio, que já se encontrava completamente tomado pelas chamas no momento da chegada da equipe.

Imediatamente, foi realizado o estabelecimento operacional e iniciado o combate ao incêndio, sendo as chamas controladas e extintas em seguida.

De acordo com informações de populares, foi ouvido um forte estouro momentos antes do incêndio, e ao saírem para verificar a situação, o veículo já estava em chamas.