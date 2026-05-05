Homem é preso por furto, receptação e falsa identidade

Poços de Caldas, MG – Um homem foi preso na terça-feira (5) suspeito de envolvimento em furto, receptação e falsa identidade, após ação da Polícia Militar na região do bairro Marco Divisório.

De acordo com a ocorrência, equipes do Setor 4 foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a um furto em andamento. O suspeito teria deixado o local e seguido em direção ao centro de Poços de Caldas.

Durante diligências, os militares localizaram o indivíduo na Avenida Antônio Togni. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi contido e algemado.

Com o suspeito, os policiais encontraram um saco contendo diversos materiais furtados, entre eles uma bicicleta, três ferramentas e um saco com fios de cobre. Ainda segundo a PM, a bicicleta utilizada pelo autor também era produto de furto, ocorrido no dia anterior na cidade de Águas da Prata.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, juntamente com os materiais apreendidos. Durante a apresentação à autoridade policial, ele ainda tentou se identificar com o nome do próprio irmão, configurando o crime de falsa identidade.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.