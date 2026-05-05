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PM apreende arma e reforça proteção à vítima de violência doméstica em Campestre

Data da Publicação:

05/05/2026

Campestre – A Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu uma arma de fogo e munições durante uma ocorrência relacionada à violência doméstica, registrada no município.
De acordo com a corporação, a ação ocorreu após o recebimento de denúncia envolvendo um indivíduo enquadrado na Lei Maria da Penha. Diante das informações, os militares iniciaram diligências e conseguiram localizar o suspeito, realizando a apreensão do armamento que estava em sua posse.
A intervenção rápida foi considerada essencial para evitar o agravamento da situação e garantir maior proteção à vítima.
O autor foi conduzido às autoridades competentes, enquanto a arma e as munições foram encaminhadas para as providências legais cabíveis.
A Polícia Militar reforça a importância das denúncias como instrumento fundamental no combate à violência doméstica e na preservação de vidas.

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