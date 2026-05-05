PM prende homem em flagrante por agressão com pá na zona rural de Andradas

Andradas – A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (5), um homem de 45 anos suspeito de lesão corporal após uma agressão registrada em um sítio no bairro Felisberto, na zona rural do município.

Segundo informações da PM, a ocorrência teve início após o militar do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) receber uma denúncia durante o horário de almoço, informando sobre uma agressão em andamento. De imediato, uma viatura foi deslocada até o local, onde os policiais conseguiram interceptar o autor e prestar os primeiros atendimentos à vítima.

De acordo com a corporação, o suspeito, identificado pelas iniciais D.A.A.O., teria utilizado uma pá para agredir a vítima, um homem de 52 anos, atingido na cabeça. No local, os militares apreenderam o objeto com vestígios de sangue.

Durante a abordagem, foi constatado que o autor possui condenação anterior por homicídio contra a ex-esposa. Ainda segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez no momento da prisão.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada ao pronto atendimento para avaliação médica. Já o agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.