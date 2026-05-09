08:28 - Domingo, 10 de Maio de 2026

-

08:28 - Domingo, 10 de Maio de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-pm-porte-ilegal-arma-09-05-2026

PM prende homem por porte ilegal de arma e tráfico de drogas durante Festa de São Benedito

Data da Publicação:

09/05/2026

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas durante policiamento realizado na Festa de São Benedito, em Poços de Caldas, na noite desta sexta-feira (8).

A ocorrência foi registrada na Rua São Paulo e contou com a atuação de militares da 129ª Companhia Tático Móvel, vinculada ao 29º Batalhão da Polícia Militar e à 18ª Região da PMMG.

De acordo com informações da corporação, durante o patrulhamento preventivo no evento, os policiais realizaram a abordagem de um indivíduo conhecido no meio policial pela alcunha “PS”, após atitude considerada suspeita.

Durante as buscas pessoais, os militares localizaram uma arma de fogo calibre .32 acompanhada de cinco munições. Além disso, também foram apreendidas duas buchas de maconha, dois cigarros de maconha, duas porções de haxixe, um aparelho celular e a quantia de R$ 269 em dinheiro.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado inicialmente para atendimento médico. Em seguida, ele foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências legais.

Segundo a PM, participaram da ação os Alunos Soldados Martins, Brenner e Alex.

Leia Também

foto-bezerro-buraco-09-05-2026

Bezerro morre após cair em buraco de obra de torre de telefonia em Poços de Caldas

09/05/2026

Poços de Caldas, MG – Um bezerro morreu após cair em um buraco utilizado para a instalação da base de uma torre de telefonia celular às margens da Rodovia do

foto-morre-professor-marcos-bertozzi-09-05-2026

Morre professor e ex-secretário de Educação, Marcos Bertozzi

09/05/2026

Poços de Caldas, MG – Morreu na manhã deste sábado, 9, o professor Marcos Bertozzi. Ele estava enfrentando problemas de saúde e tinha 77 anos. Bertozzi era casado com Adenil

foto-turismo-secretario-09-05-2026

No dia nacional do turismo, Poços anuncia Erivelton Siqueira como novo Secretário de Turismo

09/05/2026

Poços de Caldas, MG – Erivelton Siqueira, de 44 anos, é o novo secretário municipal de Turismo de Poços de Caldas. A mudança integra o processo de reorganização administrativa da

foto-operacao-conjunta-09-05-2026

Operação conjunta entre PM e Polícia Civil apreende arma, drogas e veículos em Poços de Caldas

09/05/2026

Poços de Caldas, MG – Uma operação conjunta entre a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil de Minas Gerais resultou na apreensão de arma de fogo, munições,

foto-incendio-bombeiros-09-05-2026

Incêndio em fábrica de ração mobiliza Corpo de Bombeiros na Vila Togni

09/05/2026

Poços de Caldas, MG – O Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde desta sexta-feira para combater um incêndio em uma fábrica de pisto e ração para animais localizada no

foto-dia-maes-09-05-2026

Dia das Mães celebra amor, dedicação e a importância histórica das mães na sociedade

08/05/2026

Poços de Caldas, MG – O Dia das Mães é uma das datas mais emocionantes e simbólicas do calendário, marcada por homenagens, encontros familiares e demonstrações de carinho. Mais do

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco