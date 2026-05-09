PM prende homem por porte ilegal de arma e tráfico de drogas durante Festa de São Benedito

Poços de Caldas, MG – A Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas durante policiamento realizado na Festa de São Benedito, em Poços de Caldas, na noite desta sexta-feira (8).

A ocorrência foi registrada na Rua São Paulo e contou com a atuação de militares da 129ª Companhia Tático Móvel, vinculada ao 29º Batalhão da Polícia Militar e à 18ª Região da PMMG.

De acordo com informações da corporação, durante o patrulhamento preventivo no evento, os policiais realizaram a abordagem de um indivíduo conhecido no meio policial pela alcunha “PS”, após atitude considerada suspeita.

Durante as buscas pessoais, os militares localizaram uma arma de fogo calibre .32 acompanhada de cinco munições. Além disso, também foram apreendidas duas buchas de maconha, dois cigarros de maconha, duas porções de haxixe, um aparelho celular e a quantia de R$ 269 em dinheiro.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado inicialmente para atendimento médico. Em seguida, ele foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências legais.

Segundo a PM, participaram da ação os Alunos Soldados Martins, Brenner e Alex.