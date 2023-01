Depois de muitas turbulências na área de saúde e também na política temos a possibilidade de entrar o novo ano com menos ruídos. Isso será possível? Na área de saúde parece que estamos vencendo a pandemia com muito sacrifício e podemos dizer que evoluímos. Na área política estamos entrando em nova fase e não deve ser tão tranquila porque saímos de uma eleição muito divididos tanto no âmbito eleitoral quanto no campo das ideias. O conflito de opiniões e pensamentos deverá ser a tônica do novo ano.

Comparações no setor administrativo também devem ser inevitáveis. Estamos saindo de um governo que teve uma série de problemas, mas com uma posição firme em relação à economia e ao controle de gastos. Outro aspecto que não se pode negar é que o atual governo passou sem escândalos de corrupção. O que não se pode falar do governo que entra. O mesmo grupo punido por irregularidades escandalosas e que não deve ser esquecido apesar de ter gente tentando reescrever a história.

Esperamos um 2023 de boas notícias e que os novos governantes tenham aprendido com os erros e que esteja pronto para os acertos. Um feliz 2023 para todos.