Janeiro Branco – Saúde Mental

Em 2014 foi iniciada a campanha brasileira do janeiro branco com o tema “Saúde Mental”, visando chamar a atenção das pessoas, pois é um mês em que é depositado muitos focos em resoluções e metas.

O tema está relacionado ao medo que a pessoa reage às exigências,desafios, como harmoniza seus desejos, ideias, capacidades e mudanças de vida.

A saúde mental e a saúde física são duas vertentes fundamentais e inseparáveis da saúde. Estima-se que cerca de 100 pessoas 30 sofrem ou venham a sofrer num ou noutro momento da vida de algum problema relacionados a saúde mental.

Alguns dos principais problemas são:

– Ansiedade ;

– Depressão;

– Transtorno afetivo bipolar;

– Esquizofrenia e outras psicoses;

– Demências

– Distúrbios de desenvolvimento,inclui o autismo.

Entre outros.

É de extrema importância cuidar da saúde mental, visto que impacta na qualidade de vida da pessoa,ligados a emoções,raciocínio, na maneira pela qual se relaciona com os que estão a sua volta e comportamentos. E isso deve ser observado desde criança, evitando que se prolongue ou agrave com o passar do tempo.

Algumas dicas para cuidar da saúde mental:

– Faça terapia com profissional;

– Invista na qualidade do seu sono;

– Tenha boas relações;

– Valorize os momentos de lazer;

– Diminui o tempo on-line;

– Pratique exercícios que estimulem o cérebro

Cuidar da saúde mental deve ser prioridade, pois é tão importante é presente na vida das pessoas, assim como o cuidado com o corpo.

O mundo pede saúde mental.

Não deixe a sua saúde mental passar em branco.

“Quem cuida da mente, cuida da vida.”

