Você sofre de ansiedade ?

Thays Cristina de Melo Biazzo

Psicóloga Clínica

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o país com maior índice de ansiedade do mundo, com cerca de 18,6 milhões de pessoas, o que coloca o país no topo do ranking mundial.

A ansiedade é um termo usado para definir os sentimentos de apreensão, desconforto,incertezas, angústia ou algumas situações que aparentam tipos de ameaças. Ela poder ser acompanhada de alguns sintomas físicos, podendo ser: Sudorese; Diculdade para respirar ou respiração ofegante; Dor no peito; Taquicardia; Tremores pelo corpo; Irritabilidade; Dificuldade para dormir e/ou sono agitado; Dor de cabeça; Náusea e/ou vômito; Boca seca; Sensação de demais; Vertigem: Formigamento, entre outros, ressaltando que esses sintomas podem ser “flutuantes”, não sendo fortemente predominantes em determinadas circunstâncias e ambientes. Além de que a longo prazo, a ansiedade se torna crônica, e pode gerar outros sintomas como constipação azia, esquecimentos entre outros.

Mas a ansiedade tem cura ?

Os transtornos de ansiedade não tem cura, mas tem tratamento.

O prognóstico é variado, depende de paciente para paciente, e também do seu nível de ansiedade.

Existem pacientes que fazem tratamento por um período determinado e não voltam a ter o quadro novamente, há pacientes que tem vários episódios ao longo da vida e há pacientes que necessitam do tratamento e alguns casos uso de medicamentos, por período indeterminado.

Lembrando que o uso de medicamentos deve ser feito somente com prescrição médica.

Você se identificou com os sintomas acima e sofre de ansiedade ?

Procure um profissional e comece o seu tratamento., não deixe para depois.

“ É a partir da sua determinação, que a mudança começa”.

