Aquela história de que o país só começa mesmo a funcionar após o Carnaval nunca foi tão esperado como neste ano. Depois de uma pandemia que impediu a realização da festa de Momo o setor de turismo espera ansiosamente pelo retorno do turista nos dias de Carnaval.

Em Poços de Caldas não foi diferente, tivemos problemas muito sérios no setor turístico e o que se espera é que este ano as coisas sejam diferente. E parece que vai ser um bom feriado de Carnaval, a expectativa é boa e o retorno também deve ser bom com a volta do turista nos quatro dias de folia.

A tradição de turistas no Carnaval de Poços é de longa data e os hotéis aguardam o evento com ansiedade porque o retorno nestes dias é importante para a manutenção econômica da rede hoteleira.

Não podemos esquecer que o tal vírus continua a circular e nunca é tarde para lembrar que é preciso tomar precauções para não transformar a alegria do Carnaval em tristeza.