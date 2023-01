Um número impressionante divulgado pelo governo do Estado. Em Minas Gerais, a cada dois dias uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes, ou seja, armas caseiras. São crimes cometidos por maridos, namorados, ex-companheiros, entre outros.

Em todo o Brasil, somente em 2021, 3.878 mulheres foram vítimas de homicídio. Os casos registrados como feminicídio, que é quando a vítima é assassinada pelo fato de ser mulher, chegaram a 1.341, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Que coisa impressionante são estes números. A frieza da estatística não mostra o tamanho que é o problema quando ocorre um caso deste dentro de uma família. As conseqüências de um episodio assim atinge muitas pessoas . Não dá para calcular o alcance do problema.

A partir desses números, uma campanha lançada pelo Governo de Minas nesta quinta-feira (25) convoca a população a “botar tudo em pratos limpos” e reforça que “em briga de marido e mulher” se mete a colher sim. Isto mesmo, o problema se tornou responsabilidade de todos nós.