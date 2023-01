Parece que a maioria dos governantes fica com a faca nas mãos pronto para o ataque mesmo quando não existe perigo a vista. Os peixes morrem pela boca e os governantes também.

Veja o caso do presidente Lula que estava viajando pelo sul do continente, com mordomias, sem problemas, mas foi só abrir um microfone e o tiroteio começou.

Neste caso específico ele atacou, sem mais nem menos, o ex-presidente Temer chamando o emedebista de golpista. Ele se referia ao impeachment da “companheira” Dilma.

Por mais assessoria que os presidentes têm o que dá a entender é que eles não ouvem ou os assessores são mesmo incompetentes.

Neste caso, o presidente se esqueceu que precisa do partido do ex-presidente se quiser colocar em prática as suas idéias. O Temer é um homem forte dentro do seu partido,

Outra coisa, sete dos 37 ministros do presidente se manifestaram a favor do impeachment da ex-presidente Dilma em 2016. Isto mesmo, entre eles estão, Geraldo Alckmin, vice-presidente; Marina Silva, que comanda a pasta do Meio Ambiente; e Simone Tebet, ministra do Planejamento. Para o petista, a deposição de Dilma foi um “golpe de Estado”. Assim, seriam os seus sete ministros golpistas?

O maior inimigo dos políticos é um microfone ligado.