No Brasil, o setor do agronegócio é um dos mais importantes na geração de renda, sendo responsável por cerca de quase 30% do PIB (Produto Interno Bruto). E apesar de ser um dos maiores produtores agrícolas e de produtos pecuários do mundo, existem grandes desafios na atividade.

Vale ressaltar que, dentre os grandes desafios podemos citar as oscilações de preços das commodities agrícolas, assim como, a mudança nas legislações do uso do solo, as alterações climáticas resultantes do aquecimento global e a maior integração das economias mundiais.

Além de tudo isso, os produtores precisam conviver com os constantes riscos que estão ligados a queimadas, pragas, excesso de chuvas, que ocasionam a perda de produtos, e consequentemente, menor lucro para os produtores rurais no Brasil.

O desenvolvimento do agronegócio sempre foi um desafio para o produtor rural que, além de todos os problemas, ainda enfrenta as mudanças políticas e os novos rumos que as novas lideranças tendem a seguir.

Aliado a tudo isso, ainda temos a insegurança de que se a política dará uma sequencia de crescimento e aquecimento da economia e que as atividades econômicas terão o apoio necessário para o seu desenvolvimento.

O que se pode esperar para futuro do setor? A incerteza e as dúvidas são os maiores desafios.