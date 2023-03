A captação de órgãos em Minas Gerais cresceu aproximadamente 30% entre junho do ano passado e o início deste ano. Esse número revela a retomada das doações com a estabilidade dos casos da covid-19 no país, mas permanece distante do necessário para atender à demanda de transplantes no estado.

A lista de espera mineira tem quase seis mil cadastrados. As cirurgias de rim e córnea reúnem o maior número de pacientes.

No domingo, 26, a notícia boa divulgada pelo governo foi que 11 órgãos foram captados em um único dia (uma das maiores captações nos últimos anos no estado). Isto que dizer que um doador pode salvar oito ou mais pessoas que aguardam por transplantes.

É muito importante que as pessoas conversem com seus familiares e expressem sua vontade de doar os órgãos e tecidos, porque apenas a família pode decidir sobre a doação.

Mesmo com estas mudanças que vem ocorrendo ainda existe uma resistência por parte de pessoas em doar os órgãos de familiares. Mudar este cenário significa dar esperança para muitas pessoas em angustiantes filas de transplantes.