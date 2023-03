A água é um recurso fundamental para a sobrevivência humana, sendo essencial para diversas atividades do nosso dia a dia, desde a ingestão até a higiene pessoal e limpeza de nossas casas e cidades. No entanto, a falta de acesso à água potável já é uma realidade em boa parte da população mundial, causando preocupação e impactos negativos na saúde e na qualidade de vida das pessoas.

Além da falta de acesso à água, a contaminação dos rios e fontes de água é um problema crescente em muitas cidades do mundo. A poluição industrial, o despejo inadequado de resíduos e a falta de tratamento de esgotos são algumas das causas da contaminação dos rios e lagos, comprometendo a qualidade da água e ameaçando a saúde humana.

A falta de água potável e a contaminação dos rios são problemas que exigem soluções imediatas e ações concretas por parte dos governos e da sociedade. Investimentos em infra-estrutura, saneamento básico e tecnologias de tratamento de água são algumas das medidas que podem ser adotadas para garantir o acesso à água de qualidade e prevenir a contaminação dos recursos hídricos.

Hoje é dia da água. É preciso conscientizar a população sobre a importância da preservação da água e incentivar práticas sustentáveis de consumo e uso desse recurso tão vital para a nossa sobrevivência. Todos têm um papel a desempenhar na proteção da água e na construção de um futuro mais sustentável e justo para todos.