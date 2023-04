As contas públicas do governo federal encerraram o mês de fevereiro de 2023 com um déficit de R$ 41 bilhões, marcando o pior resultado para o período em toda a série histórica do Tesouro Nacional, iniciada em 1997. De acordo com informações divulgadas na última quinta-feira, 30, pelo Tesouro Nacional, o déficit de R$ 41 bilhões foi registrado pelo somatório do déficit de R$ 20 bilhões do Tesouro Nacional e de R$ 21 bilhões da Previdência Social.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, as receitas caíram 17% em termos reais, o que representou uma queda de R$ 20 bilhões.

A baixa arrecadação em praticamente todos os tributos que foram impactados pela atividade econômica fraca foi apontada como uma das principais causas do resultado negativo de fevereiro. Além disso, a arrecadação de impostos de renda e contribuições previdenciárias também registrou queda real.

Aliado a estas notícias ruins foi divulgado pelo IBGE um aumento no desemprego

O resultado preocupante de fevereiro reforça a necessidade de medidas para fortalecer a arrecadação e equilibrar as contas públicas, garantindo o cumprimento das metas fiscais. O novo plano governamental para conter o déficit público, lançado na semana, ainda precisa de tempo para ver a sua eficácia.