Paz seja convosco!

Quando eu era criança, gostava muito de empinar pipas,meu irmão fazia umas pipas perfeitas ,amava ver as cores do papel de seda, subíamos na laje , e agora preparar para o momento da decolagem das pipas,que emoção, sentir o vento levando para o alto a minha pipa, uma sensação de liberdade ver a pipa chegando mais perto do céu, mais perto das nuvens, eu ficava ali concentrada, recebendo as orientações do piloto mais velho.

Acredito que o emocionante de tudo isso era sentir ,a pipa atingindo o céu.

Hoje eu lembro com saudades das pipas da infância,mas fazendo uma análise ,penso que chegar mais perto do céu ,é a necessidade que todo ser humano tem, chegar mais perto do lugar, de onde saímos um dia, do coração de Deus; sim o querido apóstolo Paulo afirma escrevendo aos Efésios, que ele pensou em nós , antes da fundação do mundo.

Então , esse sentimento de alcançar o céu,

é apenas a oração sincera de uma criança, que sabia de onde tinha vindo.

As crianças na sua pureza conseguem fazer conexões,com Deus melhor do que nós adultos cheios de conhecimento.

Não deixe que as lutas da vida, tirem o colorido,dos teus sonhos ,não deixe que as aflições ,impeçam suas pipas de chegarem aos céus….

P.S Rodolpho Zukauskas é o irmão que fazia as pipas perfeitas.