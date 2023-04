Encolhendo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou nesta terça-feira, 11, sua última projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2023. De acordo com o relatório, o Brasil deve crescer 0,9%, uma redução de 0,3 ponto porcentual em relação à previsão anterior, divulgada em janeiro deste ano, que era de 1,2%.

Entre as 16 economias seguidas pelo FMI, o Brasil teve um dos maiores cortes na previsão de crescimento. Apenas o Japão teve uma redução maior, de 0,5 ponto porcentual. Antes, o FMI estimava que o PIB japonês cresceria 1,8%, mas agora projeta um crescimento de 1,3%.

Para 2024, o FMI manteve a previsão de crescimento de 1,5% para a economia brasileira. Em 2022, o Brasil cresceu 2,9%, um resultado positivo considerando o impacto da pandemia.

Diante desse cenário, o Brasil ainda tem um caminho a percorrer para se recuperar totalmente da crise econômica causada pela pandemia, mas mantém uma perspectiva de crescimento nos próximos anos. O desafio agora é manter políticas sustentáveis e eficazes para garantir uma retomada robusta.

O mercado está pessimista e com razão, o governo não mostrou planos consistentes nos cem dias a frente das decisões.