Um novo levantamento divulgado pelo site Poder360 mostra que em 13 dos 27 estados brasileiros, o número de beneficiários do Bolsa Família é maior do que o número de empregados com carteira assinada, excluído-se o setor público. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e do Ministério do Desenvolvimento Social.

O estado do Rio Grande do Norte, que antes era uma exceção na região nordeste, agora também registra mais beneficiários do Bolsa Família do que empregos formais. O Maranhão é o estado com a maior relação de dependência do benefício, com duas famílias maranhenses recebendo o Bolsa Família para cada trabalhador com carteira assinada.

Além do Maranhão, outros estados com alta dependência do benefício incluem o Piauí, que apresenta 640 mil beneficiários e 314 mil empregos formais, e o Amapá, com 127 mil inscritos no Bolsa Família ante 76 mil empregados com carteira.

Esses dados ressaltam a importância do programa Bolsa Família na assistência a famílias de baixa renda em todo o país, mas dá uma alerta mostrando a gravidade da situação econômica do nordeste. Esta situação som pode ser revertida com uma política econômica eficiente para região que tire os dependentes desta situação.