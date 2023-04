Presença de Antonio Candido

Hugo Pontes

Professor, poeta

e jornalista

Não é de todo incomum Poços de Caldas, receber, em seu meio, intelectuais. Muitos chegam, passam alguns dias incógnitos. E voltam para seus afazeres cotidianos, depois de um período de descanso entre nós.

Em 1977, apenas para citar um ano, Carlos Drummond de Andrade aqui esteve a passeio. Dizia que gostava de vir aqui para Poços e ao sul de Minas uma vez que podia passear à vontade, sendo reconhecido, mas não abordado para falar sobre si ou sobre sua obra.

Outros aqui estiveram e muitos ainda virão.

Mas um nome soa como música e cala fundo na mente daqueles que guardam dele uma boa lembrança: Antonio Candido de Mello e Souza.

Na edição de domingo, no caderno Ilustrada, da Folha de São Paulo, o professor Manuel da Costa Pinto publicou um artigo sob o título “O Crítico Revisitado”, no qual faz uma análise da trajetória do professor, sociólogo, crítico literário e ensaísta Antonio Candido.

Antonio Candido nasceu no Rio de Janeiro em 24 de julho de 1918 e faleceu em São Paulo no dia 12 de maio de 2017. Era filho Clarisse de Mello e Souza e de Aristides de Mello e Souza, médico, que viveu em Poços de Caldas onde coordenou os serviços das Termas entre os anos de 1930 e 1936. A família, por força das atividades do pai, morou em Cássia, Passos, Poços de Caldas e São João da Boa Vista. Antonio Candido estudou em São Paulo onde se formou em Ciências Sociais, e sua atividade sempre esteve voltada para a literatura e crítica literária tendo, com isso, escrito vários livros enfocando estudos sobre a Literatura Brasileira e a Sociologia, entre os quais:

Formação da Literatura Brasileira, 1959; Iniciação à Literatura Brasileira, 1997; Os Parceiros do Rio Bonito, 1964; O Discurso e a Cidade, 1993; Literatura e Sociedade, 1965; e Teresina etc., 1959. No livro Teresina etc o autor enfoca a vida da italiana Teresina Carini Rocchi que veio para o Brasil acompanhando o marido Guido Rocchi, músico e integrante da orquestra de Toscanini que viera a São Paulo para uma temporada. O casal viveu em São Paulo até 1910.

Teresina separou-se do marido mudando-se para Poços de Caldas. Guido Rocchi acabou vindo atrás da esposa e por aqui ambos passaram a residir.

Teresina tornou-se amiga da mãe de Antonio Candido que, na sua lembrança de menino, ficou impressionado com o ativismo da Teresina. Com isso, já na idade adulta, Candido colocou em livro a origem, data, lugar de nascimento, família e impressões sobre a vida da senhora Rocchi, que faleceu em Poços de Caldas no ano de 1951.