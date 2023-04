O setor de serviços no Brasil teve um crescimento de cerca de 1% em fevereiro em relação ao mês anterior, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 27. Essa é uma reação significativa em comparação com a queda de 3% registrada em janeiro sobre dezembro.

Os números coletados pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do IBGE também mostram um crescimento anual de cerca de 5% em relação a fevereiro de 2022 e na comparação com o primeiro bimestre de 2023 com igual intervalo do ano anterior. Para o acumulado de 12 meses, a expansão se aproxima de 8%.

Os ramos de tecnologia da informação e de transportes foram os que mais cresceram, mantendo um bom desempenho. Já as atividades presenciais, mais orejudicadas pela pandemia, já superaram o longo distanciamento que tinham do período pré-pandemia..

O crescimento do setor de serviços é um sinal positivo para a economia brasileira, já que esse setor é responsável por uma grande parcela do PIB do país. O desempenho positivo nos últimos meses pode ser um indicativo de uma recuperação econômica mais ampla e sustentável.

A maior parte dos empregos do Brasil são do setor de serviços. Por volta de 20 milhões de vagas com carteira de trabalho assinada no país estão ocupadas por esse ramo. Bom sinal.