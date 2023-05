MEMÓRIA HISTÓRICA – CRISTO REDENTOR – 65 ANOS

1 – 1938 – Léo Ferrer, cunhado de José Raphael dos Santos Netto, propõe colocar no alto da serra uma imagem de Nossa Senhora da Saúde.

2 – 1942 – José Raphael dos Santos Neto, conhecido por Zé Neto, junto com amigos da Congregação Mariana, instala uma cruz de madeira no alto da serra. Para tanto abrem uma picada através da mata.

3 – 1957 – Aproveitando a ideia de Léo Ferrer, em 1938, José Netto tendo o apoio do pároco – Pe. Geraldo Magela Teixeira – constituiu uma comissão para arrecadar fundos para a construção de uma imagem do Cristo Redentor. Comissão esta formada por José Netto, Pe. Geraldo Magela, Sebastião Pinheiro Chagas, Agostinho Junqueira e outros cidadãos.

4 – Contratada a Oficina Artística do Escultor Ottaviano Papaiz, de Campinas, para realizar o trabalho. Papaiz já havia instalado imagens do Cristo em S.J. do Rio Pardo, Serra Negra e Taubaté.

5 – O prefeito Agostinho Junqueira conseguiu junto a Juscelino Kubitschek máquina para abrir uma estrada até o alto da serra. David Ottoni Filho fez o pedestal. O Cristo foi instalado tendo 16 metros de altura, 148 peças pesando 20 toneladas.

6 – Depois do Cristo Redentor do Rio, é a 2ª imagem em tamanho no Brasil, constituída de 148 peças, pesando 20 toneladas.

7 – Em 13 de maio de 1958 a obra foi inaugurada com uma missa no alto da serra, celebrada pelo bispo de Guaxupé Dom Inácio Dal Monte.

8 – Destaco que a empresa de Ottaviano Papaiz ainda está em atividade, com o nome de Marmoraria Papaiz e é dirigida por seu filho Ivo Papaiz.

Pesquisa realizada

pelo professor

Hugo PONTES