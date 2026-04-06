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Dívida familiar

Data da Publicação:

06/04/2026

O avanço do endividamento das famílias brasileiras volta a acender um sinal de alerta importante para a economia e, principalmente, para o cotidiano da população. Dados do Banco Central mostram que o índice chegou a 49,7% em janeiro, mantendo-se próximo do maior nível da série histórica. Mais do que um número, esse indicador revela uma realidade de pressão crescente sobre o orçamento doméstico.
Outro dado que merece atenção é o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas, que subiu de 29,2% para 29,3% no período. Quando desconsiderados os financiamentos habitacionais, o índice avança ainda mais, passando de 26,9% para 27,1%. Isso indica que, além das dívidas de longo prazo, como a casa própria, as famílias estão cada vez mais pressionadas por compromissos financeiros do dia a dia, como crédito pessoal, cartão e parcelamentos.
Paralelamente, levantamento da Confederação Nacional do Comércio aponta que 80,2% das famílias brasileiras possuem algum tipo de dívida. Trata-se de um patamar elevado, que evidencia como o crédito, embora essencial para movimentar a economia, também tem ampliado a vulnerabilidade financeira de milhões de brasileiros.
É importante destacar que o endividamento, por si só, não é necessariamente um problema — ele pode ser instrumento de investimento e melhoria de vida. No entanto, quando atinge níveis elevados e compromete parcela significativa da renda, torna-se um fator de risco, tanto para as famílias quanto para a economia como um todo.
Nesse contexto, iniciativas de orientação financeira ganham ainda mais relevância. Programas de renegociação de dívidas, incentivo à organização do orçamento e maior transparência nas condições de crédito são medidas que podem contribuir para equilibrar essa equação.
O endividamento elevado é, acima de tudo, um reflexo das escolhas e das condições econômicas do país. Enfrentá-lo passa por informação, consciência e políticas que coloquem o equilíbrio financeiro das famílias no centro da agenda.

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