19:33 - Sexta-Feira, 10 de Abril de 2026

-

19:33 - Sexta-Feira, 10 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-carteira-editorial-10-04-26

Carteira assinada

Data da Publicação:

10/04/2026

Apesar do barulho constante das redes sociais e da crescente visibilidade das novas formas de trabalho, o emprego com carteira assinada segue como o principal objetivo de grande parte dos brasileiros. A constatação, reforçada por pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), revela mais do que uma preferência: expõe uma necessidade ainda fortemente enraizada na busca por segurança e previsibilidade.
O modelo formal de trabalho, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), permanece como referência para quem procura estabilidade. Benefícios como férias remuneradas, 13º salário, FGTS e acesso à Previdência Social não são apenas vantagens — são instrumentos de proteção em um país historicamente marcado por desigualdades e vulnerabilidades no mercado de trabalho.
Em contrapartida, o crescimento das plataformas digitais trouxe novas possibilidades de renda, especialmente em momentos de crise. Motoristas e entregadores por aplicativo passaram a ocupar espaço relevante na economia urbana, oferecendo flexibilidade e rapidez de inserção no mercado. No entanto, os dados mostram que essa modalidade ainda é vista, majoritariamente, como complemento — e não como substituição — do emprego formal.
O fato de apenas 30% considerarem essas atividades como fonte principal de sustento indica um limite claro: a ausência de garantias trabalhistas e previdenciárias ainda pesa na decisão do trabalhador. A flexibilidade, embora atraente, não compensa totalmente a insegurança de um modelo sem proteção social estruturada.
O desafio que se impõe, portanto, não é escolher entre o “antigo” e o “novo”, mas encontrar um equilíbrio. O Brasil precisa avançar na modernização das relações de trabalho sem abrir mão da proteção ao trabalhador. Isso passa por discutir regulamentações mais claras para o trabalho em plataformas, ampliando direitos sem inviabilizar a inovação.
Em um cenário de transformações aceleradas, a mensagem que emerge é clara: o futuro do trabalho pode até ser mais flexível, mas a segurança ainda é — e continuará sendo — um valor central para o trabalhador brasileiro.

Leia Também

foto-vocacao-editorial-10-04-26

Vocação exportadora

10/04/2026

Os números mais recentes da balança comercial de Minas Gerais confirmam uma tendência que vem se consolidando nos últimos anos: o estado segue como um dos principais motores das exportações

foto-reeleicao-editorial-08-04-2026

Fim da reeleição

08/04/2026

Ao longo dos anos, temos defendido de forma consistente uma proposta que, embora simples, carrega grande potencial de aprimoramento institucional: a ampliação dos mandatos executivos para cinco anos, acompanhada do

foto-editorial-devedor-07-04-2026

Devedor contumaz

07/04/2026

A regulamentação da lei que criou a figura do devedor contumaz marca um passo importante no esforço de moralização do ambiente tributário brasileiro. Sancionada em 8 de janeiro de 2026,

foto-divida-editorial-06-04-2026

Dívida familiar

06/04/2026

O avanço do endividamento das famílias brasileiras volta a acender um sinal de alerta importante para a economia e, principalmente, para o cotidiano da população. Dados do Banco Central mostram

foto-pix-editorial-02-04-2026

O desafio do Pix

02/04/2026

A consolidação do Pix como principal meio de pagamento no Brasil marca uma transformação histórica no sistema financeiro. Em poucos anos, o país assistiu a uma revolução silenciosa, que simplificou

foto-maioridade-editorial-01-04-2026

Maioridade penal

01/04/2026

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas revela que 77,2% dos eleitores brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O dado não apenas chama atenção

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco