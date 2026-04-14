Benefício social

O Brasil construiu, ao longo das últimas décadas, uma rede de proteção social essencial para milhões de famílias. Em um país ainda marcado por desigualdades profundas, programas de transferência de renda cumprem um papel indispensável no combate à pobreza e na garantia de condições mínimas de sobrevivência. No entanto, como toda política pública de grande escala, esses programas exigem vigilância constante — e, sobretudo, compromisso com a transparência.

Os dados mais recentes revelam um cenário que merece atenção. Ao final de 2025, ao menos 894,9 mil famílias brasileiras recebiam o equivalente a um salário mínimo ou mais por mês em benefícios sociais. Parte desse volume é plenamente justificável dentro das regras vigentes, mas há sinais preocupantes de possíveis distorções.

Segundo levantamento baseado no cruzamento de bases públicas, centenas de milhares de famílias podem ter omitido vínculos para ampliar o acesso aos benefícios. Casos em que mais de um auxílio é recebido dentro de uma mesma residência.

Mais do que números, o que está em jogo é a credibilidade do sistema. Quando há falhas no controle, quem realmente precisa pode acabar prejudicado. Recursos públicos são finitos, e cada irregularidade representa menos investimento para famílias em situação de vulnerabilidade real.

É preciso, no entanto, evitar generalizações. A ampla maioria dos beneficiários depende desses programas para sobreviver e cumpre rigorosamente as regras. O combate a fraudes deve ser firme, mas também justo, sem estigmatizar quem está dentro da legalidade.

O caminho passa por tecnologia, integração de dados e fiscalização eficiente. O próprio cruzamento de informações — que já começa a apontar inconsistências — deve ser ampliado e aprimorado. O Brasil não pode abrir mão de sua rede de proteção. Mas também não pode tolerar distorções que fragilizam sua eficácia.