Centro Municipal de Língua Estrangeira recebe material didático de excelência

Poços de Caldas, MG – O Centro Municipal de Língua Estrangeira acaba de receber novo material didático que vai favorecer ainda mais a qualidade do ensino de inglês ofertado aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. O material adotado é reconhecido mundialmente pela excelência no ensino de idiomas, garantindo aos alunos acesso a conteúdos atualizados, dinâmicos e alinhados às melhores práticas educacionais. Na última segunda-feira (13), o secretário municipal de Educação, Marcus Lemos, fez a entrega oficial do novo material à unidade. “Hoje é um dia especial para o nosso Centro de Línguas, com a chegada desse material didático que faz a diferença no aprendizado dos alunos. A cada dia, damos mais um passo na qualidade do ensino na nossa rede”, destacou Lemos.

O novo material proporciona uma abordagem completa, integrando habilidades linguísticas, cognitivas e socioculturais. “O uso do material visa consolidar o processo de ensino-aprendizagem em língua estrangeira, especificamente da língua inglesa. Quando o aluno se apropria do livro físico, ele tem prazer em estudar, por conta do layout e da qualidade do material, além dos ganhos na compreensão da gramática e da ampliação do vocabulário”, ressaltou a pedagoga Liliane Mendes, que coordena a unidade desde 2022.

História

Fundado em 2006, o Centro Municipal de Língua Estrangeira leva o nome do vereador Rafael Acconcia e é destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, bem como aos servidores municipais, sendo oferecido no contraturno escolar, como atividade complementar. O objetivo é proporcionar aos estudantes a oportunidade de interagir com a língua inglesa, ampliando o conhecimento e a bagagem cultural dos alunos. Localizado na Rua Ouro Preto, 55, o Centro Municipal de Língua Estrangeira conta hoje com 675 alunos, em seis níveis: Teens (9 anos); Intro (10 anos) e Book 1 ao Book 4 (a partir de 11 anos).

Forma de ingresso

Interessados em ingressar no Centro Municipal de Língua Estrangeira devem entrar em contato pelo telefone 3697-2387. O preenchimento do formulário é uma manifestação de interesse e novos alunos serão chamados de acordo com o número de vagas e ordem de solicitação.

Podem solicitar a vaga alunos da Rede Municipal de Ensino, a partir dos 9 anos e servidores públicos municipais. Os estudantes são divididos por faixa etária, em seis níveis de ensino, totalizando no mínimo quatro anos e no máximo seis anos de curso, com 100 horas anuais de atividades.