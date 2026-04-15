A Câmara Municipal de Poços de Caldas aprovou por unanimidade, na sessão desta terça-feira (14), uma Moção que solicita a criação de um memorial em homenagem aos charretistas da cidade. A proposta recebeu 9 votos favoráveis e nenhum contrário. De acordo com o painel de votação, votaram a favor os vereadores Aliff Jimenes (PL), Álvaro Cagnani (PSDB), Diney Lenon (PT), Lucas Arruda (Rede), Marcos Sansão (PL), Marcus Togni (Republicanos), Rovilson Carlos Gouvêa (PRD), Pastora Mel (União) e Ricardo Sabino (PL). Os parlamentares Flavio Togni (MDB), Kleber Silva (Novo), Tiago Braz (Rede), Tiago Mafra (PT) e Wellington Paulista (PSDB) não estavam presentes no momento da votação.

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Polêmica 2

Defensores da causa animal estão revoltados com a aprovação da moção. Segundo eles, não tem fundamento algum homenagear pessoas que causaram sofrimento a animais por anos a fio. A discussão deve ir longe.

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Depressão

Um charretista disse para a reportagem que com o fim das charretes os colegas charretistas precisam de apoio mental. Segundo ele, a depressão é o maior perigo. Disse ainda que a indenização recebida não vai durar muito e pede apoio psicológico para que a situação não fique ainda pior.

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Odair Cunha

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite de terça-feira (14), o nome do deputado Odair Cunha (Pouso Alegre) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). O parlamentar, de origem no Sul de Minas, foi eleito com 303 votos — a maior votação já registrada para o cargo — e deve ocupar a vaga deixada por Aroldo Cedraz, que se aposentou em fevereiro.

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Conselho nomeado

A Prefeitura de Poços de Caldas oficializou a nomeação dos novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CONPEDE). A composição reúne representantes do poder público, entidades da sociedade civil, pessoas com deficiência e profissionais da área. A função de secretário executivo será exercida por Flávio Antônio de Andrade.

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Apuração aberta

Foi instaurado Processo Administrativo para apurar possível descumprimento contratual envolvendo empresa vinculada a contrato da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas. Uma comissão formada por três servidores foi designada para conduzir a investigação, com prazo inicial de 60 dias, podendo ser prorrogado.

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Contrato encerrado

A Prefeitura formalizou a extinção consensual do contrato com a empresa responsável pelo fornecimento de vale-alimentação aos servidores municipais. O encerramento ocorreu com base na Lei Federal e em cláusulas contratuais, após acordo entre as partes.