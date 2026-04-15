Saúde do trabalhador: ação orienta colaboradores da construção civil sobre tuberculose

Poços de Caldas, MG – A rotina começou diferente nesta quarta-feira (15), para os trabalhadores do ramo de construção civil da construtora GCE S/A, responsável pelas obras do novo presídio de Poços de Caldas. Logo nas primeiras horas do dia, por volta das 7h, cerca de 300 colaboradores participaram de uma palestra sobre tuberculose realizada no próprio canteiro de obras, às margens da BR-146, que liga o município a Andradas.

A atividade foi conduzida de forma dinâmica e com linguagem acessível, garantindo que os trabalhadores compreendessem, de maneira clara, informações essenciais sobre a doença, como formas de transmissão, principais sintomas, diagnóstico, tratamento e medidas de prevenção. A iniciativa teve como foco a conscientização e a promoção da saúde no ambiente de trabalho, levando informação de qualidade diretamente ao público.

A ação foi promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), do Programa de Controle da Tuberculose e do Núcleo de Especialidades, em parceria com estudantes do 10º período de Medicina da PUC Minas – Campus Poços de Caldas. A estratégia de levar ações educativas até os locais de trabalho busca ampliar o alcance das políticas públicas de saúde e facilitar o acesso à informação

A coordenadora do Núcleo de Especialidades da Secretaria de Saúde, Camila Rodrigues, destacou a importância da iniciativa. “A conscientização é uma ferramenta fundamental para o controle da tuberculose. Quando levamos esse conhecimento até o ambiente de trabalho, ampliamos o alcance das ações de prevenção e facilitamos o acesso à informação de qualidade”, ressaltou.

Apesar de ser uma doença antiga, a tuberculose ainda representa um importante problema de saúde pública. No mundo, cerca de 10 milhões de pessoas adoecem todos os anos, com mais de um milhão de mortes registradas anualmente. No Brasil, são mais de 84 mil novos casos por ano, com aproximadamente 6 mil óbitos, o que reforça a importância de ações contínuas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado.

A enfermeira Cristina Filomena Lazzari Gomes , referencia técnica do Programa de Controle da Tuberculose destacou que o diagnóstico precoce é essencial para interromper a cadeia de transmissão da doença. “A tuberculose tem cura, e o tratamento é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Quanto mais cedo a doença for identificada, maiores são as chances de recuperação e menor o risco de transmissão”, explicou.