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IFSULDEMINAS sedia o Seminário Regional “Mineração de Terras Raras, Território e Soberania no Sul de Minas

Data da Publicação:

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – Organizado pelo Polo Agroecológico do Sul e Sudoeste de Minas e pelo IFSULDEMINAS – Campus Machado e Poços de Caldas, o evento tem por objetivo promover a discussão e reflexão sobre o modelo atual de mineração e sobre os impactos deste para o território mineiro, em especial, da exploração de terras raras para o Sul de Minas.
A proposta da realização do seminário surgiu durante o 3º Curso Realidade Brasileira (CRB) do Sul de Minas, coordenado pelo Polo Agroecológico do Sul e Sudoeste de Minas e pelo IFSULDEMINAS – Campus Machado, e realizado, entre os meses de abril e novembro de 2025, na Escola Popular de Agroecologia Eduardo Galeano, no Assentamento Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio/MG.
“Um dos módulos do CRB seria sobre a temática, mas precisou ser adiado. E, a partir da reflexão sobre os desafios que teremos – e já temos – na nossa região e do compromisso em contribuir com a problematização da temática, surgiu então a proposta de realizar um evento mais amplo, não apenas para os participantes do curso, mas aberto ao público em geral”, contou Nathalia Lopes Caldeira Brant, assistente social do IFSULDEMINAS – Campus Machado, integrante da secretaria operativa do Polo Agroecológico do Sul e Sudoeste de Minas e uma das organizadoras do seminário.
A programação do seminário iniciará às 14h com o minicurso “Questão ambiental e mineração em Minas Gerais” conduzido por Luiz Siqueira, biólogo e membro da coordenação nacional do Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM)
Após uma pequena pausa, o evento segue com uma atividade cultural às 18h30 e com a mesa de abertura às 19h. Logo após, das 19h30 às 21h30, acontecerá a Mesa-redonda “Neoextrativismo e exploração de terras raras no Sul de Minas Gerais: perspectivas e alternativas”.
A mesa redonda contará com a participação de Carol Nassif, arquiteta e urbanista e presidente da ONG Planeta Solidário, de Luiz Siqueira, biólogo e membro da coordenação nacional do MAM, de Nathalia Francisco, urbanista, pesquisadora da UFMG e integrante do Movimento Terra Viva/Água Rara, e de Rildo Borges Duarte, professor do IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas. A mediação será realizada por Thomaz Alvisi de Oliveira, professor do IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas.
Todas as atividades são abertas ao público em geral e acontecerão no Auditório do IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas, localizado na Avenida Dirce Pereira Rosa, n° 300, Bairro Jardim Esperança, Poços de Caldas/MG. A inscrição poderá ser realizada no dia e local do evento.

Programação

13h30 às 17h30 – Minicurso “Questão ambiental e mineração em Minas Gerais”, com Luiz Siqueira, biólogo e membro da coordenação nacional do Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM)
18h30 às 19h – Atividade cultural
19h às 19h30 – Mesa de abertura
19h às 21h30 – Mesa-redonda “Neoextrativismo e exploração de terras raras no Sul de Minas Gerais:
perspectivas e alternativas”

Convidadas/os:
Carol Nassif, arquiteta e urbanista e presidente da ONG Planeta Solidário
Luiz Siqueira, biólogo e membro da coordenação nacional do Movimento Pela Soberania Popular na Mineração (MAM)
Nathalia Francisco, urbanista, pesquisadora da UFMG e integrante do Movimento Terra Viva/Água Rara
Rildo Borges Duarte, professor do IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas
Mediação: Thomaz Alvisi de Oliveira – professor do IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas

 

 

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