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Capacitação marca Dia Nacional do TARM e reforça valorização dos profissionais do SAMU

Data da Publicação:

16/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na última terça-feira, 14 de abril, data em que se celebra o Dia Nacional do Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM), a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma capacitação especial voltada à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). A atividade foi realizada na sede do serviço com o objetivo de valorizar os profissionais e aprimorar, de forma contínua, a qualidade do atendimento prestado à população.
Durante a capacitação, conduzida pela equipe do Núcleo de Educação em Urgências (NEU) do SAMU de Poços de Caldas, os participantes receberam orientações práticas sobre o atendimento telefônico em situações de urgência, com ênfase na escuta qualificada, na coleta adequada de informações e no encaminhamento ágil e seguro das ocorrências. O treinamento reforçou a importância de uma atuação técnica, eficiente e humanizada, especialmente no primeiro contato com o usuário, que, muitas vezes, ocorre em momentos de tensão e vulnerabilidade.
O TARM é o profissional responsável por esse primeiro atendimento no SAMU 192. Cabe a ele acolher a chamada, avaliar a gravidade da situação, reunir dados essenciais e direcionar corretamente a ocorrência para a equipe de resposta. Trata-se de uma função estratégica, que influencia diretamente na rapidez e na eficácia do atendimento, podendo ser determinante para o desfecho das ocorrências.
A médica coordenadora do SAMU, Dra. Nair Chuva, acompanhou a atividade e destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos profissionais. “A equipe do TARM desempenha um papel fundamental dentro do SAMU, sendo a porta de entrada para todos os atendimentos. É um trabalho que exige preparo técnico, agilidade e, acima de tudo, sensibilidade para lidar com situações delicadas. Parabenizo todos os profissionais pela dedicação e pelo compromisso em oferecer um atendimento de qualidade à população”, afirmou.
A iniciativa integra o calendário de educação permanente do SAMU e também compõe a programação especial em comemoração aos 20 anos do serviço. A ação reforça o compromisso com a valorização dos profissionais e com o aprimoramento contínuo das equipes que atuam diretamente na linha de frente das urgências e emergências, contribuindo para um serviço cada vez mais ágil, seguro e eficiente.
O gerente do Núcleo de Educação em Urgência (NEU), Josmar de Alvarenga Andrade (Joca), também ressaltou a importância da capacitação contínua. “Investir na formação permanente das equipes é essencial para garantir a qualidade do atendimento e a segurança dos pacientes. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais os profissionais, oferecendo preparo técnico e confiança para atuar nas mais diversas situações de urgência”, destacou.

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