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Seminário “Segurança Pública em Movimento” reúne autoridades e especialistas

Data da Publicação:

16/04/2026

Poços de Caldas, MG – Foi realizado nesta terça-feira (14), em Poços de Caldas, o seminário “Segurança Pública em Movimento – Integrando Estratégias contra Acidentes e o Roubo de Cargas”. O evento integra a programação dos Jogos de Integração dos Policiais Rodoviários Federais — JOIN 2026, que reúne cerca de 1.200 participantes, entre policiais rodoviários federais, familiares e convidados.
A programação do JOIN 2026 é estruturada em quatro grandes eixos: as Olimpíadas dos PRFs; o seminário “Segurança em Movimento”, voltado à segurança viária e ao combate ao roubo de cargas; a corrida Night Run PRF, com mais de 1.300 inscritos; e ações operacionais e educativas, com demonstrações e interação com o público.
O seminário reuniu autoridades, especialistas e representantes institucionais para discutir soluções integradas voltadas à segurança viária e logística. O encontro se consolidou como um importante fórum de debates, promovendo a integração entre conhecimento técnico, inovação e diálogo, além de fortalecer a cooperação entre o poder público, empresas e forças de segurança.
Entre os principais temas abordados estiveram os altos índices de acidentes nas rodovias e o impacto do roubo de cargas na economia nacional. Ao longo do dia, a programação contou com painéis e palestras sobre tecnologias de monitoramento, políticas públicas integradas e gestão de riscos, favorecendo a troca de experiências e a construção de soluções conjuntas entre os setores público e privado.
Participaram do evento representantes de diversos órgãos e instituições, como o diretor do Demutran de Poços de Caldas, Douglas Reis Moreira; a diretora do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), Maria Alice Nascimento Souza; e o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais, Fábio Henrique Jardim, além de representantes da ANTT, DER-MG, Polícia Civil, Polícia Militar e entidades do setor de transporte e logística.
A palestra de abertura foi ministrada por Maria Alice Nascimento Souza, com o tema “Liderança feminina na segurança do trânsito brasileiro”, destacando o papel das mulheres na construção de políticas públicas mais seguras e inclusivas.
Os painéis discutiram temas como “Inteligência de dados: a nova era da fiscalização no transporte” e “Caminhos que protegem: a infraestrutura no conceito de sistema seguro”, além de debates sobre o enfrentamento ao roubo de cargas e o uso da tecnologia como ferramenta de integração entre os sistemas de segurança.
No período da tarde, os trabalhos seguiram com discussões aprofundadas sobre o cenário do roubo de cargas nas rodovias mineiras, reunindo representantes das forças de segurança para tratar de estratégias operacionais conjuntas. Também foram apresentadas soluções tecnológicas voltadas à prevenção de riscos e à proteção do transporte de cargas.
Para o superintendente da PRF em Minas Gerais, Fábio Henrique Jardim, o seminário foi fundamental para discutir a realidade regional e alinhar estratégias entre os diversos órgãos. Segundo ele, Minas Gerais possui uma malha rodoviária extensa e estratégica para o escoamento da produção nacional, o que exige atenção constante das forças de segurança.“Momentos como este são essenciais para entendermos as particularidades da nossa região, onde há um grande fluxo de transporte de cargas, e para aprimorarmos a atuação integrada. A troca de informações e o alinhamento entre as instituições fortalecem o combate aos crimes e contribuem para a redução de acidentes”, destacou. O evento reforçou a importância da união entre inteligência, tecnologia e cooperação institucional como pilares fundamentais para o avanço da segurança pública e viária no país. Ao final, os participantes foram convidados para um momento de confraternização, encerrando um dia marcado por conhecimento, integração e compromisso com a segurança nas estradas.

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