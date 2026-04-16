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O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

16/04/2026

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 16 de abril, a cidade amanheceu com céu claro sem previsão de chuvas. A manhã começou com 13ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 23ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 68%.       Minas Gerais: A previsão do tempo para esta quinta-feira (16/4) é de céu  parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Mucuri e  Zona da Mata. Possibilidade chuva isolada no Noroeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.   A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 7° C e a máxima de 33° C. 

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