O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 16 de abril, a cidade amanheceu com céu claro sem previsão de chuvas. A manhã começou com 13ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 23ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 68%.

Minas Gerais:

A previsão do tempo para esta quinta-feira (16/4) é de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Possibilidade chuva isolada no Noroeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 7° C e a máxima de 33° C.