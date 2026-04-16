Bombeiros removem árvore com risco de queda em Andradas

Andradas (MG) – O Corpo de Bombeiros realizou, na tarde de terça-feira (14), a supressão de uma árvore de grande porte que apresentava risco iminente de queda sobre uma residência, na Rua Fernando Avelino Andrade, no bairro João Teixeira Filho.

De acordo com os militares, a árvore estava localizada em um talude nos fundos do imóvel e apresentava inclinação acentuada em direção à casa, o que aumentava o risco de acidente.

A ação contou com o apoio e anuência da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente de Andradas. Após avaliação da situação, as equipes iniciaram o corte controlado e realizaram a supressão total da árvore.

O trabalho foi concluído em aproximadamente duas horas, eliminando o risco para os moradores e garantindo a segurança no local.