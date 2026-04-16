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Campeonato Interbairros tem jogos no fim de semana

Data da Publicação:

16/04/2026

Poços de Caldas, MG – As partidas da quarta semana do Campeonato Interbairros de Futebol acontecem no sábado e domingo (18 e 19) no Bandolão e no Córrego Dantas.
Na semana anterior, houve partidas equilibradas e uma goleada. Santo André fez 8 a 1 contra o Aroeiras.
O Interbairros é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, a Liga Poços-caldense de Futebol (LPF) e a Associação de Árbitros de Poços de Caldas (AAPC).

Programação

Sábado / Bandolão – 15h30 – Itamaraty x Santo André; 18h – Filadélfia x Contorno 1.
Córrego Dantas – 15h30 – Aroeiras x Quissisana; 18h – Monte Verde x Country Club
Domingo / Bandolão – 10h – São Sebastião x Nova Aparecida; Córrego Dantas; 10h – Maria Imaculada x Chiqueirão

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