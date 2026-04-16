Quarta rodada da Copa Verde de Futsal leva emoção e muitos gols ao ginásio da Caldense

Poços de Caldas, MG – A noite da última terça-feira (14) foi de grande movimentação na sede da Associação Atlética Caldense, com a realização da quarta rodada da Copa Verde de Futsal, disputada no ginásio Dr. Ronaldo Junqueira. A competição, que homenageia tradicionais técnicos da década de 1970, voltou a reunir associados e torcedores em um ambiente marcado por entusiasmo, equilíbrio e alto nível técnico.

No primeiro confronto da rodada, a equipe Carlos Alberto protagonizou um duelo movimentado contra o time Claudino Rodrigues, mas acabou superada por 8 a 6. Os gols do Carlos Alberto foram anotados por Eduardo, Danilo Bernardes, que balançou as redes três vezes, e Charlinho, com dois. Já pelo lado vencedor, Jimmy Ângelo e Léo Caixeta se destacaram com três gols cada, enquanto Diego Burguer completou o placar com dois.

Na sequência, o time Jair Bala levou a melhor sobre o Orlando Fantoni ao vencer por 6 a 3. Marco Noronha e Thiago Dias marcaram duas vezes cada, enquanto Kain e Canhoto também deixaram suas marcas para garantir o resultado. Pelo Orlando Fantoni, Pastor anotou dois gols e Fabão fez o outro.

Entre os destaques individuais da rodada estiveram Jimmy Ângelo, decisivo na vitória do Claudino Rodrigues, e Marco Noronha, peça fundamental no triunfo do Jair Bala.

Fora das quatro linhas, a presença expressiva dos associados nas arquibancadas chamou atenção mais uma vez, contribuindo com apoio constante e reforçando o clima de integração e incentivo aos atletas. Outro diferencial observado foi o uso de rádios comunicadores auriculares pela equipe de arbitragem, medida que proporcionou maior comunicação e organização durante as partidas.

Mais do que a disputa esportiva, a Copa Verde de Futsal se consolida como uma iniciativa de valorização da história do clube, resgatando a tradição do futebol de salão e prestando reconhecimento a nomes que marcaram época. O torneio também reforça o papel do esporte como elemento de união entre gerações, celebrando o legado deixado por importantes personagens do cenário esportivo mineiro.

TIMES

CARLOS ALBERTO

Doguinha, Fabrício, Danilo Bernardes, Curiri, Sílvio César, Charlinho, Eduardo, Wanderson Carioca, Contini e Godoy.

CLAUDINO RODRIGUES

Léo Caixeta, Buiu, Jimmy, Diego Burguer, Marcinho Mac, Danilo Alterdata, Fernal, Lucas Botafogo, Wilsinho e Diogão.

JAIR BALA

Canhoto, Noronha, Thiago Dias, Thiago Vieira, Marquinho JM, Uerly, Geovânio e Marcinho.

ORLANDO FANTONI

Pastor, Tony, Pamonha, Carioca, Marcelo Limão, Fabão, Francisco Prado, Tinho Chico, Patrick e Laudo.