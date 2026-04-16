Com mais de 1.200 participantes, corrida da PRF movimenta Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A noite de terça-feira, 14 de abril, foi marcada por esporte, integração e grande participação popular em Poços de Caldas. A Corrida da Polícia Rodoviária Federal (PRF) reuniu mais de 1.200 atletas no Estádio Ronaldo Junqueira, ponto de largada e chegada dos percursos de 5 e 10 quilômetros, com apoio da Prefeitura.
O evento integra a programação dos Jogos de Integração dos Policiais Rodoviários Federais — JOIN 2026, que reúne participantes de diversas regiões do país, entre policiais rodoviários federais, familiares e convidados. A iniciativa tem como proposta promover a integração entre os profissionais da segurança pública e a comunidade, além de incentivar hábitos saudáveis por meio do esporte.
A programação do JOIN 2026 é estruturada em quatro grandes eixos: as Olimpíadas dos PRFs; o seminário “Segurança em Movimento”, voltado à segurança viária e ao combate ao roubo de cargas; a corrida Night Run PRF, que registrou mais de 1.300 inscritos; e ações operacionais e educativas, com demonstrações e interação com o público.
Dentro desse contexto, a corrida de rua se destacou pela ampla adesão e diversidade de competidores. Corredores amadores, atletas experientes e famílias inteiras participaram da prova, que contou com estrutura organizada, apoio logístico e segurança ao longo de todo o trajeto. Mais do que a disputa por tempo e colocação, o evento reforçou a aproximação entre a PRF e a população.
No espaço de concentração, viaturas da corporação ficaram expostas ao público, proporcionando interação direta com os participantes. Um dos destaques da noite foi o helicóptero da PRF, que atraiu a atenção de adultos e crianças e se tornou um dos cenários mais procurados para fotos.
A realização foi da Polícia Rodoviária Federal, com organização da ASSEEMG.
Com expressiva participação e inserida em uma programação esportiva mais ampla ao longo da semana, a Corrida da PRF reforça o crescimento das provas de rua na cidade e o papel do esporte como ferramenta de integração e cidadania.
O diretor de esportes da Prefeitura de Poços de Caldas, Israel Pereira, destacou a importância do evento para a cidade. Segundo ele, a corrida é mais uma iniciativa que movimenta diferentes setores e fortalece o calendário esportivo local. “É mais uma grande corrida que mobiliza toda a cidade. A Prefeitura tem dado total apoio com a estrutura necessária para a realização dos jogos ao longo da semana. Essa parceria é fundamental, pois além de incentivar o esporte, gera impacto positivo na economia, no turismo e promove a integração entre as pessoas”, afirmou.
Resultados – 10 km Feminino
1º – Mariana Fraga Wilmann Saar Fraga – 00:52:15
2º – Daniele Prado Santos – 00:53:18
3º – Fabiana Aparecida Sabóia Bernardo – 00:57:23
4º – Marina Teresinha de Oliveira Rufino – 00:57:33
5º – Bruna de Souza Silva – 00:58:57
Resultados – 10 km Masculino
1º – Rafael Leôncio – 00:39:08
2º – Breno Lopes – 00:41:15
3º – Vinicius Rhenee – 00:44:42
4º – Elton Marcos Pereira da Mota – 00:44:54
5º – Gustavo Henrique – 00:46:21
Resultados – 5 km Feminino
1º – Larissa Begalli – 00:23:13
2º – Alana Roberta Freire – 00:23:30
3º – Laenifer Chagas – 00:23:58
4º – Marly Fernandes Marques – 00:24:49
5º – Carla Graziela Guedes Bravo – 00:25:24
Resultados – 5 km Masculino
1º – Henrique Ferreira de Assis – 00:17:38
2º – Victor Siqueira – 00:18:37
3º – Mateus Galdino – 00:18:47
4º – William Rabelo – 00:18:50
5º – Fernando Aparecido Oliveira da Silva – 00:19:16