Ambulatório de Dor de Poços de Caldas é destaque em visita técnica de Natércia

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas recebeu, na manhã desta quinta-feira (16), a visita de uma comitiva técnica da área da saúde do município de Natércia, localizado no Sul de Minas Gerais, a cerca de 167 quilômetros de distância.

Participaram do encontro representantes da equipe de saúde de Natércia, entre eles a secretária municipal de Saúde, Vyvian Ambrosino, que também atua como presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) — além de profissionais da área de educação permanente do município. Por parte de Poços de Caldas, estiveram presentes o secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta, acompanhado de João Carlos Naldoni Júnior, diretor do Departamento de Qualidade e Monitoramento; Rosilene Faria, diretora do Departamento de Atenção à Saúde; Michele Bertozzi, diretora da Rede de Urgência, Emergência e Hospitalar, além de outros técnicos da Pasta.

A visita integra um trabalho desenvolvido pela equipe de Natércia, que está à frente do Plano de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da macrorregião de Pouso Alegre. Como parte dessa iniciativa, o grupo tem percorrido municípios que apresentaram experiências exitosas durante o Congresso Viver SUS Regional, realizado em 10 de dezembro de 2025, em Natércia.

Na ocasião, Poços de Caldas se destacou ao apresentar a experiência de implantação e consolidação do AMBDOR – Ambulatório de Dor Crônica, serviço que vem se tornando referência no atendimento a pacientes com dores persistentes.

O trabalho apresentado destacou aspectos como a definição da dor crônica e seus impactos na qualidade de vida, os custos sociais e econômicos relacionados, o diagnóstico situacional que evidenciou a necessidade do serviço no município, além da organização do fluxo de atendimento — desde o acolhimento até o acompanhamento especializado.

Durante a reunião de hoje , um dos principais temas abordados foi justamente o funcionamento do ambulatório em Poços de Caldas.

A secretária de Saúde de Natércia, Vyvian Ambrosino, parabenizou a estrutura e o trabalho desenvolvido em Poços de Caldas. “Minha avaliação é de que Poços de Caldas está com um trabalho muito bem estruturado, em um espaço agradável, com pacientes bem acolhidos e profissionais com uma visão de humanização que é exemplar. Estamos admirados com a organização da educação permanente para oferecer à população uma saúde de qualidade. Hoje, o município está muito bem alinhado com a realidade da região”, destacou.

O secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta, agradeceu a visita e ressaltou a importância desse tipo de intercâmbio. “É muito importante para nós fortalecer a articulação com os municípios da macrorregião. Esses encontros permitem a troca de experiências e contribuem para o aprimoramento contínuo dos serviços de saúde”, afirmou.

Já o diretor do Departamento de Qualidade e Monitoramento, João Carlos Naldoni Júnior, destacou o reconhecimento do trabalho realizado no município. “É muito gratificante ver que Poços de Caldas tem se tornado referência para outros municípios, especialmente quando se trata de iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida da população”, completou.