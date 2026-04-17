01:48 - Sexta-Feira, 17 de Abril de 2026

-

01:48 - Sexta-Feira, 17 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-ambulatorio-de-dor-de-pocos-de-caldas-e-destaque-em-visita-tecnica-de-natercia-17-04-26

Ambulatório de Dor de Poços de Caldas é destaque em visita técnica de Natércia

Data da Publicação:

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas recebeu, na manhã desta quinta-feira (16), a visita de uma comitiva técnica da área da saúde do município de Natércia, localizado no Sul de Minas Gerais, a cerca de 167 quilômetros de distância.
Participaram do encontro representantes da equipe de saúde de Natércia, entre eles a secretária municipal de Saúde, Vyvian Ambrosino, que também atua como presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) — além de profissionais da área de educação permanente do município. Por parte de Poços de Caldas, estiveram presentes o secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta, acompanhado de João Carlos Naldoni Júnior, diretor do Departamento de Qualidade e Monitoramento; Rosilene Faria, diretora do Departamento de Atenção à Saúde; Michele Bertozzi, diretora da Rede de Urgência, Emergência e Hospitalar, além de outros técnicos da Pasta.
A visita integra um trabalho desenvolvido pela equipe de Natércia, que está à frente do Plano de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da macrorregião de Pouso Alegre. Como parte dessa iniciativa, o grupo tem percorrido municípios que apresentaram experiências exitosas durante o Congresso Viver SUS Regional, realizado em 10 de dezembro de 2025, em Natércia.
Na ocasião, Poços de Caldas se destacou ao apresentar a experiência de implantação e consolidação do AMBDOR – Ambulatório de Dor Crônica, serviço que vem se tornando referência no atendimento a pacientes com dores persistentes.
O trabalho apresentado destacou aspectos como a definição da dor crônica e seus impactos na qualidade de vida, os custos sociais e econômicos relacionados, o diagnóstico situacional que evidenciou a necessidade do serviço no município, além da organização do fluxo de atendimento — desde o acolhimento até o acompanhamento especializado.
Durante a reunião de hoje , um dos principais temas abordados foi justamente o funcionamento do ambulatório em Poços de Caldas.
A secretária de Saúde de Natércia, Vyvian Ambrosino, parabenizou a estrutura e o trabalho desenvolvido em Poços de Caldas. “Minha avaliação é de que Poços de Caldas está com um trabalho muito bem estruturado, em um espaço agradável, com pacientes bem acolhidos e profissionais com uma visão de humanização que é exemplar. Estamos admirados com a organização da educação permanente para oferecer à população uma saúde de qualidade. Hoje, o município está muito bem alinhado com a realidade da região”, destacou.
O secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta, agradeceu a visita e ressaltou a importância desse tipo de intercâmbio. “É muito importante para nós fortalecer a articulação com os municípios da macrorregião. Esses encontros permitem a troca de experiências e contribuem para o aprimoramento contínuo dos serviços de saúde”, afirmou.
Já o diretor do Departamento de Qualidade e Monitoramento, João Carlos Naldoni Júnior, destacou o reconhecimento do trabalho realizado no município. “É muito gratificante ver que Poços de Caldas tem se tornado referência para outros municípios, especialmente quando se trata de iniciativas que impactam diretamente a qualidade de vida da população”, completou.

Leia Também

foto-jornada-do-quadril-beneficia-pacientes-do-sus-e-reune-especialistas-em-pocos-de-caldas-17-04-26

Jornada do Quadril beneficia pacientes do SUS e reúne especialistas em Poços de Caldas

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Santa Casa de Poços de Caldas realizou, no último final de semana (10 e 11 de abril), a 5ª Jornada de Quadril, em conjunto

foto-publicado-resultado-do-edital-de-chamamento-publico-de-projetos-voltados-para-criancas-e-adolescentes-17-04-26

Publicado resultado do edital de chamamento público de projetos voltados para crianças e adolescentes

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) divulgaram, no Diário Oficial do Município da

Foto: Divulgação

Encerramento do prazo para recadastramento de concessionários do Cemitério da Saudade

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, informa que se encerra nesta sexta-feira, 17 de abril, o prazo

foto-capacitacao-tarm-15-04-2026

Capacitação marca Dia Nacional do TARM e reforça valorização dos profissionais do SAMU

16/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na última terça-feira, 14 de abril, data em que se celebra o Dia Nacional do Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM), a Secretaria Municipal de

foto-seminario-16-04-2026

Seminário “Segurança Pública em Movimento” reúne autoridades e especialistas

16/04/2026

Poços de Caldas, MG – Foi realizado nesta terça-feira (14), em Poços de Caldas, o seminário “Segurança Pública em Movimento – Integrando Estratégias contra Acidentes e o Roubo de Cargas”.

foto-centro-municipal-lingua-15-03-2026

Centro Municipal de Língua Estrangeira recebe material didático de excelência

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – O Centro Municipal de Língua Estrangeira acaba de receber novo material didático que vai favorecer ainda mais a qualidade do ensino de inglês ofertado aos

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco