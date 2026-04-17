01:28 - Sexta-Feira, 17 de Abril de 2026

-

01:28 - Sexta-Feira, 17 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-jornada-do-quadril-beneficia-pacientes-do-sus-e-reune-especialistas-em-pocos-de-caldas-17-04-26

Jornada do Quadril beneficia pacientes do SUS e reúne especialistas em Poços de Caldas

Data da Publicação:

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Santa Casa de Poços de Caldas realizou, no último final de semana (10 e 11 de abril), a 5ª Jornada de Quadril, em conjunto com a 2ª Reunião Científica da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ) – Regional Sudeste, consolidando o evento como referência regional tanto na assistência quanto na educação médica.
A programação teve início na sexta-feira (10), com a realização de cirurgias de artroplastia total de quadril no Centro Cirúrgico da instituição. Ao todo, oito pacientes atendidos pelo SUS foram beneficiados com os procedimentos, viabilizados por meio do apoio das empresas Bone Surgical, Bio2 New Possibilities, Delta Implantes, JV Medic e AMGS.
No sábado (11), a programação seguiu com a parte teórica, realizada na PUC Minas – Poços de Caldas, reunindo médicos, especialistas e profissionais da área para uma manhã de aprendizado, troca de experiências e atualização científica.
A Jornada é organizada pelos ortopedistas Dr. Edmilson Reis e Dr. Guilherme Falótico, sendo uma realização da Santa Casa de Poços de Caldas em parceria com a Sociedade Brasileira do Quadril – Regional Sudeste.

Impacto direto na vida dos pacientes
De acordo com o ortopedista Dr. Edmilson Reis, o evento vai além da formação profissional e tem impacto direto na vida dos pacientes atendidos pelo SUS.
“Essa 5ª Jornada do Quadril veio mudar a vida de oito pacientes que foram submetidos à artroplastia total de quadril. Pacientes do SUS que estavam sofrendo com dor e limitação funcional. Graças a Deus e ao apoio das empresas parceiras, foi possível realizar essas cirurgias”, destacou.
O médico também ressaltou o alcance científico do evento: “Também tivemos a parte teórica com grandes nomes da cirurgia do quadril, com palestrantes de São Paulo, Belo Horizonte, Paraná e Minas Gerais. Contamos ainda com a presença do presidente da Sociedade Brasileira do Quadril e do presidente da Regional Sudeste.”
Desde sua primeira edição, a Jornada já beneficiou 34 pacientes do SUS com cirurgias de quadril.
Dr. Edmilson relembrou ainda o início do projeto: “Eu me lembro da primeira jornada. Eu e o Dr. Falótico começamos com uma ideia simples, desenhada em um guardanapo, no centro cirúrgico em São Paulo. Hoje, esse projeto ganhou uma proporção que faz parte do calendário oficial da Sociedade Brasileira do Quadril.”

Reconhecimento nacional e caráter social
O presidente da Sociedade Brasileira do Quadril, Osvaldo Pires, destacou a qualidade da estrutura e o impacto social do evento.
“Para a gente é um prazer estar aqui em Poços de Caldas. O evento é muito bem montado e estruturado. Tem a parte social, com o mutirão realizado na sexta-feira, onde foram feitas oito cirurgias em pacientes jovens, com próteses de excelente qualidade, viabilizadas por doação ao SUS. O Dr. Edmilson está de parabéns pela coordenação”, afirmou.
Ele também ressaltou a importância da etapa teórica: “No sábado, tivemos um evento de educação continuada que reúne desde acadêmicos até cirurgiões experientes, promovendo conhecimento para melhorar o cuidado com a população.”

Educação continuada e fortalecimento do SUS
Já o presidente da SBQ Regional Sudeste, Fernando Braz, destacou o papel da Jornada na formação médica e no fortalecimento da assistência pública.
“A reunião científica é chancelada pela Sociedade Brasileira do Quadril através da nossa Regional Sudeste, que desenvolve um programa de educação continuada ao longo de dois anos. Essa jornada é importante por dois motivos: primeiro, pela formação dos profissionais, e segundo pelo impacto direto nos pacientes do SUS.”
Ele também enfatizou a importância do acesso às próteses: “Essas cirurgias são realizadas em pacientes que muitas vezes não teriam acesso a próteses de alta qualidade. Esse trabalho, conduzido pelo Dr. Edmilson e pelo Dr. Falótico, representa um ganho muito grande para os pacientes e também para os ortopedistas da região.”

Leia Também

foto-publicado-resultado-do-edital-de-chamamento-publico-de-projetos-voltados-para-criancas-e-adolescentes-17-04-26

Publicado resultado do edital de chamamento público de projetos voltados para crianças e adolescentes

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) divulgaram, no Diário Oficial do Município da

Foto: Divulgação

Encerramento do prazo para recadastramento de concessionários do Cemitério da Saudade

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, informa que se encerra nesta sexta-feira, 17 de abril, o prazo

foto-capacitacao-tarm-15-04-2026

Capacitação marca Dia Nacional do TARM e reforça valorização dos profissionais do SAMU

16/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na última terça-feira, 14 de abril, data em que se celebra o Dia Nacional do Técnico Auxiliar de Regulação Médica (TARM), a Secretaria Municipal de

foto-seminario-16-04-2026

Seminário “Segurança Pública em Movimento” reúne autoridades e especialistas

16/04/2026

Poços de Caldas, MG – Foi realizado nesta terça-feira (14), em Poços de Caldas, o seminário “Segurança Pública em Movimento – Integrando Estratégias contra Acidentes e o Roubo de Cargas”.

foto-centro-municipal-lingua-15-03-2026

Centro Municipal de Língua Estrangeira recebe material didático de excelência

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – O Centro Municipal de Língua Estrangeira acaba de receber novo material didático que vai favorecer ainda mais a qualidade do ensino de inglês ofertado aos

foto-saude-trabalhador-15-04-2026

Saúde do trabalhador: ação orienta colaboradores da construção civil sobre tuberculose

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – A rotina começou diferente nesta quarta-feira (15), para os trabalhadores do ramo de construção civil da construtora GCE S/A, responsável pelas obras do novo presídio

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco