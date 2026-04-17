Jornada do Quadril beneficia pacientes do SUS e reúne especialistas em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Santa Casa de Poços de Caldas realizou, no último final de semana (10 e 11 de abril), a 5ª Jornada de Quadril, em conjunto com a 2ª Reunião Científica da Sociedade Brasileira do Quadril (SBQ) – Regional Sudeste, consolidando o evento como referência regional tanto na assistência quanto na educação médica.

A programação teve início na sexta-feira (10), com a realização de cirurgias de artroplastia total de quadril no Centro Cirúrgico da instituição. Ao todo, oito pacientes atendidos pelo SUS foram beneficiados com os procedimentos, viabilizados por meio do apoio das empresas Bone Surgical, Bio2 New Possibilities, Delta Implantes, JV Medic e AMGS.

No sábado (11), a programação seguiu com a parte teórica, realizada na PUC Minas – Poços de Caldas, reunindo médicos, especialistas e profissionais da área para uma manhã de aprendizado, troca de experiências e atualização científica.

A Jornada é organizada pelos ortopedistas Dr. Edmilson Reis e Dr. Guilherme Falótico, sendo uma realização da Santa Casa de Poços de Caldas em parceria com a Sociedade Brasileira do Quadril – Regional Sudeste.

Impacto direto na vida dos pacientes

De acordo com o ortopedista Dr. Edmilson Reis, o evento vai além da formação profissional e tem impacto direto na vida dos pacientes atendidos pelo SUS.

“Essa 5ª Jornada do Quadril veio mudar a vida de oito pacientes que foram submetidos à artroplastia total de quadril. Pacientes do SUS que estavam sofrendo com dor e limitação funcional. Graças a Deus e ao apoio das empresas parceiras, foi possível realizar essas cirurgias”, destacou.

O médico também ressaltou o alcance científico do evento: “Também tivemos a parte teórica com grandes nomes da cirurgia do quadril, com palestrantes de São Paulo, Belo Horizonte, Paraná e Minas Gerais. Contamos ainda com a presença do presidente da Sociedade Brasileira do Quadril e do presidente da Regional Sudeste.”

Desde sua primeira edição, a Jornada já beneficiou 34 pacientes do SUS com cirurgias de quadril.

Dr. Edmilson relembrou ainda o início do projeto: “Eu me lembro da primeira jornada. Eu e o Dr. Falótico começamos com uma ideia simples, desenhada em um guardanapo, no centro cirúrgico em São Paulo. Hoje, esse projeto ganhou uma proporção que faz parte do calendário oficial da Sociedade Brasileira do Quadril.”

Reconhecimento nacional e caráter social

O presidente da Sociedade Brasileira do Quadril, Osvaldo Pires, destacou a qualidade da estrutura e o impacto social do evento.

“Para a gente é um prazer estar aqui em Poços de Caldas. O evento é muito bem montado e estruturado. Tem a parte social, com o mutirão realizado na sexta-feira, onde foram feitas oito cirurgias em pacientes jovens, com próteses de excelente qualidade, viabilizadas por doação ao SUS. O Dr. Edmilson está de parabéns pela coordenação”, afirmou.

Ele também ressaltou a importância da etapa teórica: “No sábado, tivemos um evento de educação continuada que reúne desde acadêmicos até cirurgiões experientes, promovendo conhecimento para melhorar o cuidado com a população.”

Educação continuada e fortalecimento do SUS

Já o presidente da SBQ Regional Sudeste, Fernando Braz, destacou o papel da Jornada na formação médica e no fortalecimento da assistência pública.

“A reunião científica é chancelada pela Sociedade Brasileira do Quadril através da nossa Regional Sudeste, que desenvolve um programa de educação continuada ao longo de dois anos. Essa jornada é importante por dois motivos: primeiro, pela formação dos profissionais, e segundo pelo impacto direto nos pacientes do SUS.”

Ele também enfatizou a importância do acesso às próteses: “Essas cirurgias são realizadas em pacientes que muitas vezes não teriam acesso a próteses de alta qualidade. Esse trabalho, conduzido pelo Dr. Edmilson e pelo Dr. Falótico, representa um ganho muito grande para os pacientes e também para os ortopedistas da região.”