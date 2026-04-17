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Jogos do Campeonato Interbairros mudam de local

Data da Publicação:

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – A coordenação técnica do Campeonato Interbairros informou que houve alteração de local para os jogos programados no sábado (18), válidos pela quarta rodada da competição. As partidas anteriormente marcadas para o campo do Córrego Dantas serão transferidas para o Ronaldão. Os horários continuam os mesmos.
O Interbairros é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes, a Liga Poços-caldense de Futebol (LPF) e a Associação de Árbitros de Poços de Caldas (AAPC).

Sábado
Bandolão
15h30 – Itamaraty x Santo André
18h – Filadélfia x Contorno 1
Ronaldão
15h30 – Aroeiras x Quissisana
18h – Monte Verde x Country Club

Domingo
Bandolão
10h – São Sebastião x Nova Aparecida
Córrego Dantas
10h – Maria Imaculada x Chiqueirão

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