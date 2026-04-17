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Caldense vence Botelhos fora de casa e se mantém firme na briga na Lidarp

Data da Publicação:

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – A equipe adulta de futsal da Associação Atlética Caldense conquistou uma importante vitória na noite da última quarta-feira (15), em partida válida pela fase classificatória da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo. Jogando no Poliesportivo Municipal Paulo José Borba, em Botelhos-MG, o time alviverde superou os donos da casa por 6 a 2, em mais um compromisso consistente na Lidarp.
Com uma atuação segura e eficiente, a Caldense soube explorar os espaços e construir o resultado com gols de Guilherme Junio (2), João Pedro, Guilherme Apolinário, Vinícius Viana e Leandro Milani. A equipe foi comandada pelos técnicos Rafael Soares e Rodrigo Andrade, que vêm conduzindo o grupo com evolução visível ao longo do torneio. Para o professor Rodrigo, o resultado foi fundamental na caminhada da equipe. Segundo ele, a vitória garante pontos importantes para manter o time bem posicionado na tabela, especialmente diante da disputa acirrada pelas primeiras colocações. “Foi um resultado essencial para não nos distanciarmos dos líderes. Conseguimos abrir uma pequena vantagem em relação aos times que vêm atrás e encaminhar a classificação para a próxima fase. Agora temos mais um jogo, contra Poço Fundo, e vamos entrar ainda mais fortes”, destacou.
O jogador Guilherme Apolinário também ressaltou o desempenho coletivo da equipe. De acordo com o atleta, o time apresentou boa organização tática e aproveitou as oportunidades criadas ao longo da partida. “Entramos bem postados, soubemos explorar os espaços do adversário e tivemos eficiência nas finalizações. Foi uma vitória importante, que nos dá confiança e nos coloca em uma situação melhor na tabela”, afirmou.
Presença constante na Lidarp, a Caldense reafirma sua força no cenário regional ao apresentar um desempenho sólido e em evolução. Ainda invicta na competição, a equipe soma resultados importantes que fortalecem sua confiança e aproximam o objetivo da classificação. Com um grupo cada vez mais entrosado, o time segue determinado a manter o bom momento e avançar com consistência para a próxima fase.

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