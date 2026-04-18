O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 18 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado com previsão de chuvas isoladas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 71%.

Minas Gerais:

Sábado (18/4) de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.